В Новосибирской области состоялись всероссийские соревнования по дзюдо

Географический размах в полной мере соответствовал Всемирному дню дзюдо, который празднуется 28 октября.
В Новосибирской области прошли Всероссийские соревнования памяти подполковника милиции Александра Геннадьевича Пименова. Турнир состоялся в 28-й раз и собрал очень представительный состав. Состязания проводятся среди юношей и девушек не старше 15 лет. В этом году соревнования собрали на татами 258 спортсменов из 17 регионов от Камчатского края до Ленинградской области. На официальной церемонии открытия заместитель министра физической культуры и спорта Марина Курносова отметила дзюдо, как яркий динамичный вид спорта, который объединяет около трёх тысяч юношей и девушек в нашем регионе.
Соревнования памяти Александра Пименова проводятся в 28-й раз. Он возглавлял Управление внутренних дел Октябрьского района города Новосибирска, трагически погиб 18 октября 1995 г. при исполнении служебного долга. А.Г. Пименов посмертно награжден Орденом Мужества. Напротив отдела полиции №6 «Октябрьский» герою установлен памятник, его именем названа площадь перед ГПНТБ.
В память о героическом поступке управление внутренних дел и администрация Октябрьского района города Новосибирска совместно с Новосибирской областной федерацией дзюдо выступили с инициативой создания мемориального турнира по дзюдо. Первые три года в соревнованиях участвовали только юноши, затем стали выступать и девушки. В разные годы в турнире участвовали спортсмены, впоследствии добившиеся мировых успехов: заслуженный мастер спорта, двукратный чемпион мира Денис Черенцов, чемпион мира и Европы, олимпийский призер, заслуженный мастер спорта РФ Иван Нифонтов, чемпион РФ по дзюдо Иван Воробьев и многие другие.
Турнир стартовал поединками девушек. Новосибирские спортсменки уверенно боролись за места на пьедестале. Победительницей всероссийских соревнований в весовой категории до 57 кг стала Арина Прашкевич, бронза в этой же категории у Веры Антиповой. Анастасия Выходцева завоевала серебряную награду в весе до 36 кг, а Елизавета Кузнецова заняла второе место в весовой категории свыше 63 кг. Она учится и занимается в дзюдо в школе №216 Октябрьского района.
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