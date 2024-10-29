В Новосибирской области состоялись всероссийские соревнования по дзюдо

Соревнования памяти Александра Пименова проводятся в 28-й раз. Он возглавлял Управление внутренних дел Октябрьского района города Новосибирска, трагически погиб 18 октября 1995 г. при исполнении служебного долга. А.Г. Пименов посмертно награжден Орденом Мужества. Напротив отдела полиции №6 «Октябрьский» герою установлен памятник, его именем названа площадь перед ГПНТБ.

В память о героическом поступке управление внутренних дел и администрация Октябрьского района города Новосибирска совместно с Новосибирской областной федерацией дзюдо выступили с инициативой создания мемориального турнира по дзюдо. Первые три года в соревнованиях участвовали только юноши, затем стали выступать и девушки. В разные годы в турнире участвовали спортсмены, впоследствии добившиеся мировых успехов: заслуженный мастер спорта, двукратный чемпион мира Денис Черенцов, чемпион мира и Европы, олимпийский призер, заслуженный мастер спорта РФ Иван Нифонтов, чемпион РФ по дзюдо Иван Воробьев и многие другие.