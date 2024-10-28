Семь новосибирцев претендуют на победу в чемпионате мира по бильярдному спорту

Знаковые для поклонников бильярда состязания стартуют 18 ноября в «Новосибирск Экспоцентре».
Тренерский штаб сборной России по бильярдному спорту назвал спортсменов из Новосибирской области, которые будут допущены к участию в чемпионате мира. Даты проведения турнира — с 18 по 23 ноября.
Чемпионат мира по бильярдному спорту пройдёт в дисциплине «Пирамида – командные соревнования» среди мужчин и женщин. Команды стран будут представлять дуэты. Как принимающая сторона, российская сборная получит больше вакансий. Новосибирская область в качестве хозяев, также имеет определённые преференции. Тренер сборной России Алексей Белов назвал новосибирских спортсменов, которые будут заявлены на чемпионат мира: Елизавета Сидоренко, Анастасия Зырянова, Дарья Зацепина, Евгений Ткачёв, Никита Осипов, Артём Козин, Артём Жогин.
Наша основная женская пара имеет большой опыт участия в крупнейших международных стартах, Елизавета Сидоренко была серебряным призёром этапа кубка мира в 2023 году, бронзовым призёром первенства мира в 2022 году, Анастасия Зырянова стала серебряным призёром чемпионата страны в 2020 году. И тогда же в 2020 году Сидоренко и Зырянова, выступая в паре, выиграли серебряные медали чемпионата России в командных соревнованиях в свободной пирамиде, то есть в той же дисциплине, в которой будет проводиться чемпионат мира в новосибирской области. Также в женский состав российской команды включена Дарья Зацепина, имеющая в послужном списке серебро всероссийских соревнований.
Мужской состав Новосибирской области представляют молодые спортсмены, имеющие опыт побед в национальных турнирах среди сверстников:
Евгений Ткачев – кандидат в мастера спорта, двукратный чемпион России среди молодежи;
Никита Осипов – кандидат в мастера спорта, чемпион России среди молодежи;
Артём Козин – кандидат в мастера спорта, двукратный серебряный призёр первенств России среди молодежи;
Артём Жогин – кандидат в мастера спорта, победитель всероссийских соревнований среди молодежи.
Чемпионат мира по бильярдному спорту пройдёт в Международном выставочном комплексе «Новосибирск Экспоцентр». 17 ноября – день приезда, с 18 по 23 ноября состоятся матчи турнира. Соревнования будут транслироваться онлайн, к ним будет приковано внимание любителей бильярда всей планеты. Спортсмены разыграют внушительный призовой фонд в размере 2,1 миллионов рублей. На соревнованиях ожидается участие 120 спортсменов из 25 стран.
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства физической культуры и спорта Новосибирской области sport.nso.ru
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