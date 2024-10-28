В Новосибирской области за шесть лет построили и оснастили больше ста спортивных объектов

В Новосибирской области c 2019 года активно реализуется федеральный проект «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», завершающегося в этом году. За это время в регионе было построено и оснащено оборудованием четыре крупных спортивных объекта и более ста малых.

Подробнее об итогах проекта на пресс-конференции рассказал министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов. «Показателями проекта является обеспеченность региона спортивными объектами и вовлечение всех категорий граждан в занятия физической культурой и спортом. Работа по достижению установленных показателей идет в плановом режиме, – отметил он.

В рамках национального проекта были введены в эксплуатацию и оснащены оборудованием 105 площадок ГТО, оснащены покрытиями два стадиона в Бердске и р.п.Сузун, а также четыре ФОКота в р.п.Криводановка, р.п.Чаны, р.п.Барышево и с.Кочки. Были выделены средства на поставку современного технологического оборудования и спортивного инвентаря для спортивных школ олимпийского резерва, которое повысит качество подготовки спортивного резерва региона. Также были построены четыре крупнейших объекта спорта – региональный центр волейбола «Локомотив-Арена», универсальный физкультурно-оздоровительный комплекс в р.п. Кольцово, многофункциональная ледовая арена «Сибирь-Арена», плавательный бассейн СКА.

«Несмотря на завершение федерального проекта, мы продолжим реализацию основных инфраструктурных направлений, ориентированных на создание дополнительных условий для занятий различных категорий населения физической культурой и спортом. Эти направления прописаны во всех национальных проектах, которые будут исполнены в дальнейшем», – рассказал Сергей Ахапов.

Так, с 2025 года начнется реализация Комплексной государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта». В рамках этой программы планируется привлечь ресурсы федерального бюджета на проведение капитальных ремонтов ряда объектов. Продолжится работа и по созданию круглогодичных объектов базовой инфраструктуры в муниципальных образованиях Новосибирской области – это залы, бассейны, стадионы. Сейчас на этапе строительства находится сразу четыре плавательных бассейна в с.Здвинск, с.Северное, г.Тогучин и р.п.Коченево. Помимо этого, благодаря проекту «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)», в планах 2025 – пилотный проект по созданию фиджитал-центра – многофункционального модульного сооружения, позволяющего совершенствовать навыки как в классических, так и в цифровых видах спорта.

В 2025 году планируется реализовать ряд проектов, связанных с инфраструктурой для занятий лыжным спортом – строительство лыжной базы в Первомайском районе города Новосибирска (ул. Матросова), обустройство территории массовых лыжных стартов «Лыжня России» в районе лыжной базы им. А. Тульского, а также прорабатывается технологическое задание по созданию на территории Барышевского сельсовета современного лыжного комплекса, сертифицированного для проведения профессиональных соревнований. В планах проработка проекта реконструкции лыжного стадиона «Красное знамя».