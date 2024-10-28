В Новосибирске состоялся фестиваль гимнастики для атлетов от 5 до 75 лет

Фестиваль, посвященный Всероссийскому дню гимнастики, прошел в форме мастер-классов и показательных выступлений спортсменов.
В Центре подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного прошел спортивный фестиваль, посвященный Всероссийскому Дню гимнастики. Масштабный праздник объединил на помосте около 30 коллективов разных направлений, в программах которых используются элементы гимнастики, танца и акробатики.
«Развитие гимнастики в Новосибирской области имеет богатые традиции, при этом, сейчас активно развиваются и многие другие виды этого направления. Фестиваль за прошедшие годы менял свой формат, однако неизменным остается одно – он объединяет участников от самых юных наших спортсменов до любительских групп «золотого возраста». Каждый из видов гимнастики имеет свои особенности и требования к подготовке спортсменов, но все они направлены на развитие потенциала человека», – отметил на церемонии открытия заместитель министра физической культуры и спорта региона Иван Довгаль.
Организаторы мероприятия всегда стараются предложить участникам и зрителям обновленный формат шоу. В этом году фестиваль прошел в форме мастер-классов и показательных выступлений выпускников сильнейших городских и областных школ по спортивной и художественной гимнастике, спортивной акробатике, спортивной аэробике, чир спорту, гимнастов на воздушных полотнах. Также выступили воспитанники отделения ушу из школы единоборств – их программы также включают множество гимнастических и акробатических элементов.
Среди выступавших были группы оздоровительной гимнастики и спортсмены с ограниченными возможностями. «Особенные» дети с нарушениями интеллекта представили программу вместе с обычными детьми, подчеркивая инклюзию в спорте. Для всех участников фестиваля выход на большую сцену, выступление перед полными трибунами стало бесценным опытом, который останется в памяти на всю жизнь.
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