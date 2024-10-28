В Новосибирске состоялся фестиваль гимнастики для атлетов от 5 до 75 лет

В Центре подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного прошел спортивный фестиваль, посвященный Всероссийскому Дню гимнастики. Масштабный праздник объединил на помосте около 30 коллективов разных направлений, в программах которых используются элементы гимнастики, танца и акробатики.

«Развитие гимнастики в Новосибирской области имеет богатые традиции, при этом, сейчас активно развиваются и многие другие виды этого направления. Фестиваль за прошедшие годы менял свой формат, однако неизменным остается одно – он объединяет участников от самых юных наших спортсменов до любительских групп «золотого возраста». Каждый из видов гимнастики имеет свои особенности и требования к подготовке спортсменов, но все они направлены на развитие потенциала человека», – отметил на церемонии открытия заместитель министра физической культуры и спорта региона Иван Довгаль.