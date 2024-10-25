В Новосибирске состоится молодежный фестиваль по чир спорту «На высоте»

Чирлидеры продемонстрируют захватывающие трюки — среди участников как любительские команды, так и представители сборной страны.
26 и 27 октября в центре «Содружество» будет проходить V Городской молодежный фестиваль по чир спорту «На высоте». Примут участие около 300 спортсменов из Новосибирска, Барнаула, Заринска, Кемерова, Искитима, Бердска и Тюмени.
Молодые чирлидеры будут бороться за 174 призовых места и продемонстрируют захватывающие трюки. Участие принимают любительские команды и представители сборной команды России.
Соревнования состоятся в следующих дисциплинах:
— акробатическая дорожка;
— чирлидинг стант (стант — фигура, в которой подбрасывают или поднимают наверх одного человека);
— чирлидинг стант смешанный;
— чирлидинг стант партнерский.
Сообщение официального сайта города Новосибирска novo-sibirsk.ru
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