В Новосибирске состоится молодежный фестиваль по чир спорту «На высоте»

26 и 27 октября в центре «Содружество» будет проходить V Городской молодежный фестиваль по чир спорту «На высоте». Примут участие около 300 спортсменов из Новосибирска, Барнаула, Заринска, Кемерова, Искитима, Бердска и Тюмени.

Молодые чирлидеры будут бороться за 174 призовых места и продемонстрируют захватывающие трюки. Участие принимают любительские команды и представители сборной команды России.

Соревнования состоятся в следующих дисциплинах:

— акробатическая дорожка;

— чирлидинг стант (стант — фигура, в которой подбрасывают или поднимают наверх одного человека);

— чирлидинг стант смешанный;

— чирлидинг стант партнерский.

Сообщение официального сайта города Новосибирска novo-sibirsk.ru

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