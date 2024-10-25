В 2024 году рекордное количество новосибирцев зарегистрировались на тестирование ГТО

Новосибирская область установила рекорд по количеству новых участников тестирования ГТО. К концу октября количество жителей нашего региона, зарегистрировавшихся в системе ГТО в течение года, превысило 63 тысячи человек. Ранее итоговый годовой показатель ни разу не превышал 60 тысяч новосибирцев.

Министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов отметил устойчивую тенденцию роста популярности движения ГТО в нашем регионе: «В Новосибирской области выстроена разветвленная структура центров тестирования, проводятся сотни мероприятий, на которых жители региона могут сдать нормы ГТО, ежегодно мы строим десятки площадок для тренировок и подготовки к тестированию в разных районах области. Также ведется подробная разъяснительная работа, что и приводит к росту популярности комплекса ГТО», – рассказал он.

За три квартала 2024 года в регионе проведено почти 400 мероприятий по реализации комплекса ГТО. Были проведены семь фестивалей – зимний среди всех учащихся (школ, вузов, ссузов), зимний среди муниципальных образований, летние фестивали среди семейных команд, школьников, лиц старшего возраста, динамовских коллективов и фестиваль чемпионов (игры ГТО). В фестивалях в качестве активных участников упражнения ГТО выполняли 33648 человек, в соревнованиях принимали участие жители всех районов города и области. Также сейчас стартовал фестиваль среди учащихся ссузов, а с 1 по 10 декабря во всех муниципальных образованиях будут организованы мероприятия для тестирования людей с ограниченными возможностями – для них предусмотрены отдельные нормативы, они также могут получать знаки отличия ГТО.

В многоборье ГТО проводятся соревнования. Школьники Новосибирской области традиционно были одними из лидеров на Всероссийском фестивале ГТО среди обучающихся образовательных организаций, который прошел в октябре в Артеке (Республика Крым). В марте Антон Киселёв из города Обь стал победителем народных игр ГТО. Он подтянулся 45 раз, установив рекорд игр.