В Новосибирской области прошли всероссийские соревнования среди мастеров ушу

Спортсмены выступали в разных возрастных группах от семи лет до ветеранских категорий. Самой старшей участнице, приехавшей из Республики Тыва, исполнилось 75 лет. Спортсмены имели возможность выступать в разных программах спортивного ушу (таолу) и традиционного ушу (кунгфу). В общей сложности разыгрывались более 200 комплектов наград.

Острая конкуренция была отмечена в соревнования юниоров 15-17 лет. В «таолу-чанцюань» все три первых места заняли новосибирцы – Кирилл Эрлих, Иван Березин и Данил Воронковский, в «таолу-наньцюань» на первом месте красноярец Матвей Алдояров, серебро и бронза у наших спортсменов Арсения Макарова и Далера Шарипова. В соревнованиях юниорок 15-17 лет Алина Чмель первенствовала в «таолу-тайцзицюань», в «таолу-чанцюань» пьедестал заняли гости, Анастасия Филатова стала победительницей соревнований в «таолу-наньцюань».