В Новосибирской области прошли всероссийские соревнования среди мастеров ушу

Спортсмены выступали в разных возрастных группах — от семи лет до ветеранских категорий (самой старшей участнице было 75 лет!).
В спортивном комплексе «Александрит» завершились всероссийские соревнования по ушу. В турнире приняли участие 485 спортсменов из 17 регионов. Новосибирские спортсмены завоевали 86 медалей.
Всероссийские соревнования в Новосибирской области – редкая возможность для мастеров ушу выступить на представительном форуме вне Москвы. Практически все крупные турниры всероссийского календаря проводятся в столице – в московском дворце ушу. Наш турнир вошёл в календарь три года назад, представительство регионов стабильно увеличивается. В этом году на всероссийские соревнования в Новосибирск приехали спортсмены из 17 регионов – в основном из Сибири, а также из Ленинградской, Запорожской, Челябинской областей.
Спортсмены выступали в разных возрастных группах от семи лет до ветеранских категорий. Самой старшей участнице, приехавшей из Республики Тыва, исполнилось 75 лет. Спортсмены имели возможность выступать в разных программах спортивного ушу (таолу) и традиционного ушу (кунгфу). В общей сложности разыгрывались более 200 комплектов наград.
Острая конкуренция была отмечена в соревнования юниоров 15-17 лет. В «таолу-чанцюань» все три первых места заняли новосибирцы – Кирилл Эрлих, Иван Березин и Данил Воронковский, в «таолу-наньцюань» на первом месте красноярец Матвей Алдояров, серебро и бронза у наших спортсменов Арсения Макарова и Далера Шарипова. В соревнованиях юниорок 15-17 лет Алина Чмель первенствовала в «таолу-тайцзицюань», в «таолу-чанцюань» пьедестал заняли гости, Анастасия Филатова стала победительницей соревнований в «таолу-наньцюань».
В общей сложности спортсмены сборной Новосибирской области завоевали 33 золотых, 35 серебряных и 18 бронзовых медалей. Наибольший вклад внесли юниоры и девушки возрастной группы 15-17 лет, на счету которых 45 наград (19+16+10).
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