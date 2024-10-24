Команда из Новосибирска поборется за победу в FONBET Чемпионате России по мини-футболу

Соревнования пройдут в Сочи с 1 по 6 ноября на полях спорткомплекса «Территория спорта». Новосибирскую область будет представлять команда новосибирского механического завода «Искра», которая подтвердила статус главного фаворита, обыграв в региональном финале коллектив НТСК.



— Чемпионат России по футболу 8Х8 – одно из самых масштабных соревнований. В Новосибирской области футбол 8Х8 становится все более популярным и конкурентным – растёт не только число команд, но и качество футбола, - отмечает исполнительный директор Новосибирской областной федерации футбола Артем Роговский.

В регионе для развития инфраструктуры проводится большая работа. За последние пять лет введено и реконструировано более 1000 больших и малых спортивных сооружений. В том числе, и стадионы с футбольными полями. Так, финал регионального этапа проходил на стадионе «Авангард» в Бердске, который был отремонтирован при поддержке регионального министерства физической культуры и спорта. Футболисты отметили качество искусственного газона, а болельщики комфортные условия.



Российский футбольный союз проводит Чемпионат России по мини-футболу 8Х8 на регулярной основе. Чемпионат начнётся с группового этапа, после которого определятся участники плей-офф. Параллельно с мини-футбольным чемпионатом пройдёт турнир болельщиков клубов РПЛ и ФНЛ, участвующих в FONBET Кубке России по футболу 2024-2025. Матчи турнира болельщиков будут проходить на полях «Территории спорта» 4 ноября. Также с 3 по 5 ноября пройдёт очный обучающий семинар для руководителей любительских лиг. Будет обсуждаться структура соревнований РФС по мини-футболу, стандарты проведения региональных турниров, источники финансирования, развитие бренда, организация трансляций матчей любительских лиг и другие темы.

6 ноября пройдёт гала-матч с участием амбассадоров РФС, медиафутболистов и организаторов турнира против сборной команды лучших игроков чемпионата. Также в программе турнира – активности, конкурсы и челленджи для участников, развлекательная программа.



– За три года формат 8х8 вышел на новый уровень популярности и развития. Это стало следствием работы, проделанной в предыдущих сезонах. В этом году в региональных отборочных турнирах сыграли больше 20 тысяч футболистов, и в Сочи приедут сильнейшие из них, - говорит Егор Тарадин, руководитель отдела взрослого массового футбола РФС.

Чемпионат будет проведён впервые после переименования дисциплины «футбол 6х6, 7х7, 8х8». В соответствии с приказом Минспорта России от 21 декабря 2023 года поправки во Всероссийском реестре видов спорта коснулись наименований спортивных дисциплин «мини-футбол (футзал)» и «футбол 6х6, 7х7, 8х8». Теперь они называются «футзал» и «мини-футбол» соответственно.

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства физической культуры и спорта Новосибирской области sport.nso.ru

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