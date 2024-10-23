Новосибирские каратисты завоевали 14 медалей на международных соревнованиях в Минске

Международные соревнования Belarus Open собрали больше тысячи спортсменов.
В столице Беларуси прошли международные соревнования по каратэ Belarus Open. Новосибирцы завоевали 4 золотые, 3 серебряные, 7 бронзовых наград.
Международные соревнования «Belarus Open» собрали больше 1000 каратистов из Беларуси, России, Азербайджана, Ирака. Каратисты боролись за медали в «ката» и «кумитэ» в пяти возрастных категориях: 10-11, 12-13, 14-15, 16-17 лет и старше 18 лет.
В женских соревнованиях в ката к финалу двигались четыре новосибирские спортсменки. Юлианна Перминова прошла путь до победы, Ксения Кокарева уступила в полуфинале и завоевала бронзу. В командных ката спортсменки из клуба «Динамэкс» в финале уступили соперницам из клуба Эдельвейс, Брестской области Республики Беларусь и завоевали серебряные медали.
В мужском кумитэ новосибирцы не выступали, в женских весовых категориях серебряную медаль завоевала Юлия Борискина, бронзовыми призёрами стали Анна Филоненко и Виктория Недосекина. В возрастных группах юношей и девушек у новосибирцев ещё 7 наград.
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