Новосибирские каратисты завоевали 14 медалей на международных соревнованиях в Минске

В женских соревнованиях в ката к финалу двигались четыре новосибирские спортсменки. Юлианна Перминова прошла путь до победы, Ксения Кокарева уступила в полуфинале и завоевала бронзу. В командных ката спортсменки из клуба «Динамэкс» в финале уступили соперницам из клуба Эдельвейс, Брестской области Республики Беларусь и завоевали серебряные медали.

В мужском кумитэ новосибирцы не выступали, в женских весовых категориях серебряную медаль завоевала Юлия Борискина, бронзовыми призёрами стали Анна Филоненко и Виктория Недосекина. В возрастных группах юношей и девушек у новосибирцев ещё 7 наград.