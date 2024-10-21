Новосибирская легкоатлетка одержала победу на чемпионате и первенстве России по кроссу

В Оренбурге завершились чемпионат и первенство России по кроссу. Победительницей в забеге женщин на 6 километров стала Анна Викулова.

Чемпионат России по кроссу проходил в Зауральной роще в Оренбурге. В рамках соревнований проводились 10 забегов в возрастных группах юношей, девушек, юниоров, а также мужчин и женщин.

Анна Викулова входила в группу фаворитов в забеге женщин на 6 километров. На старт вышли 17 участниц, среди них два мастера спорта международного класса, девять мастеров спорта. Уже после первого километра воспитанница Николая Халухаева лидировала с просветом от преследовательниц, после половины дистанции увеличила отрыв, а к финишу отставание ближайшей соперницы достигло 32 секунд. В борьбе за серебряные и бронзовые награды трое претендентов уместились в одну секунду.

Анна Викулова, побеждавшая в этом году на полумарафонах в Москве, Казани, Новосибирске, пополнила коллекцию наград золотом чемпионата России.

– У меня не было здесь особой конкуренции, поэтому старт был не самым сложным, – отметила Анна Викулова в интервью всероссийской федерации лёгкой атлетики. – Для меня это особенное место. Моя карьера легкоатлета началась в 2015 году. Мой второй крупный старт на выезде проходил здесь. Тогда я первый раз поднялась на ступень пьедестала, по-моему это была бронза в забеге девушек, этому для меня это значимое место.

В других забегах новосибирские спортсмены не сумели подняться на пьедестал, но были близки к подиуму. Четвёртое место на дистанции 4 км среди девушек не старше 20 лет заняла Мария Остапкевич, пятый результат среди юношей не старше 18 лет в забеге на 3 км показал Роберт Малеванный, седьмое место в аналогичном забеге девушек у Валерии Барановой и также седьмым финишировал Никита Крошечкин в забеге на 2 километра среди юношей до 16 лет.