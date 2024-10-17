Для новосибирских студентов открыли спортивный зал самбо

В Новосибирском автотранспортном колледже состоялось открытие спортивного зала самбо, ставшего одиннадцатым в регионе в рамках студенческой лиги самбо. «Самбо – наш отечественный вид борьбы. Он активно развивается в нашем регионе благодаря программам «Самбо в школу», «Студенческая лига самбо». Для наших самбистов созданы одни из лучших в России условия для тренировок», – отметил на церемонии открытия министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

В рамках проекта «Студенческая спортивная лига самбо» в спортивные залы высших и средних специальных учебных заведений приобретаются ковры, другой инвентарь, необходимый для занятий физкультурой с элементами самбо. Преподаватели проходят подготовку, чтобы преподавать базовые навыки самбо студентам. Также в учебных заведениях организовывают секции для тех, кто хочет ближе познакомиться с приемами нашего вида борьбы.