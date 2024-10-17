Новосибирские гимнасты взяли 35 медалей всероссийских соревнований на призы Евгения Подгорного

Среди участников выделялась уникальная рекордсменка по долголетию в гимнастике Оксана Чусовитина из Узбекистана. Она – единственная в мире гимнастка выступавшая на восьми (1992-2020) олимпиадах. Чусовитина завоевала золотую медаль на играх 1992 года в составе сборной СНГ, а также серебро в опорном прыжке в 2008 году. В этом году она из-за травмы не смогла пройти отбор на Олимпийские игры в Париж, однако даже в 49 лет это не стало поводом для завершения карьеры.

– Я очень рада приглашению на этот турнир, я очень хотела выступить в Новосибирске, – поделилась впечатлениями Оксана Чусовитина. – Это моё первое выступление после травмы, которую я получила на отборочных соревнованиях перед Олимпийскими играми 2024 года. Было очень обидно, я готовила многоборье и планировала отобраться на свою девятую Олимпиаду. Видимо, это знак к тому, что придётся отбираться на Олимпийские игры в Лос-Анджелес.