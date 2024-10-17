Новосибирские гимнасты взяли 35 медалей всероссийских соревнований на призы Евгения Подгорного

Среди участников выделялась уникальная рекордсменка по долголетию в гимнастике Оксана Чусовитина из Узбекистана: она – единственная в мире гимнастка, выступавшая на восьми олимпиадах.
Подведены итоги Всероссийских соревнований по спортивной гимнастике «На призы олимпийского чемпиона Евгения Подгорного». Турнир собрал сильный состав, приехали гимнасты национальных сборных. Новосибирские спортсмены поднимались на пьедестал во всех возрастных группах.
136 спортсменов оспаривали медали турнира на призы Евгения Подгорного. Несмотря на официальный всероссийский статус, соревнования получились международными. В них принимали участие спортсмены из Армении, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, а также российских регионов от Сахалина до Санкт-Петербурга.
Среди участников выделялась уникальная рекордсменка по долголетию в гимнастике Оксана Чусовитина из Узбекистана. Она – единственная в мире гимнастка выступавшая на восьми (1992-2020) олимпиадах. Чусовитина завоевала золотую медаль на играх 1992 года в составе сборной СНГ, а также серебро в опорном прыжке в 2008 году. В этом году она из-за травмы не смогла пройти отбор на Олимпийские игры в Париж, однако даже в 49 лет это не стало поводом для завершения карьеры.
– Я очень рада приглашению на этот турнир, я очень хотела выступить в Новосибирске, – поделилась впечатлениями Оксана Чусовитина. – Это моё первое выступление после травмы, которую я получила на отборочных соревнованиях перед Олимпийскими играми 2024 года. Было очень обидно, я готовила многоборье и планировала отобраться на свою девятую Олимпиаду. Видимо, это знак к тому, что придётся отбираться на Олимпийские игры в Лос-Анджелес.
Оксана Чусовитина выступала на турнире Подгорного в опорном прыжке и выиграла соревнования. Так как награды зарубежных спортсменов не учитывались в официальном зачёте, ещё одну золотую медаль вручили нашей Маргарите Ивановой. Иванова завоевала пять медалей, аналогичный результат у Никиты Ведерникова и Максима Сивтунова.
Фото: sport.nso.ru
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