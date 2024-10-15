18+
  • Развлечения
  • Спорт
  • News
Спорт

Новосибирская скалолазка завоевала серебро всероссийских соревнований в боулдеринге

Боулдеринг предполагает серию коротких предельно сложных трасс. 

sport.nso.ru

Сезон главных стартов по скалолазанию завершился Чемпионатом России и Всероссийскими соревнованиями в Калининграде. Там же по итогам сезона вручались Кубки Федерации скалолазания России. Новосибирцы завоевали три награды.

Соревнования в Калининграде собрали сильнейших спортсменов. На турниры были заявлены около 150 скалолазов из 25 регионов России, в их числе заслуженные мастера спорта, чемпионы мира и Европы, участники Олимпийских игр, многократные чемпионы и рекордсмены России.

Новосибирская область была представлена шестью спортсменами в дисциплинах «боулдеринг» и «лазание на трудность».  Все они попали в полуфиналы, трое пробились в финалы.

Анастасия Зайкова в упорной борьбе завоевала серебряную медаль всероссийских соревнований в боулдеринге. Виктория Мешкова из Свердловской области победила с отрывом от соперниц. А вот в борьбе за другие места на пьедестале всё решили нюансы, в которых преуспела Зайкова.

В чемпионате России в лазании на трудность в финальной восьмерке соревновались сразу две наших спортсменки. Олеся Просекова финишировала с четвёртым результатом, Дарья Мезенцева осталась седьмой.

В зачете Большого Кубка Федерации скалолазания России, где учитываются три лучших результата сезона, Дарья Мезенцева показала второй результат в лазании на трудность. На её счету серебро Кубка России, бронза Всероссийских соревнований в Тюмени и попадание в финал на чемпионате страны.

У Анастасии Зайковой второе место в Большом Кубке Федерации скалолазания России в дисциплине «боулдеринг». Она в этом году стала чемпионкой страны, взяла серебро всероссийских соревнований в Калининграде, а также была шестой на всероссийских соревнованиях в Тюмени.

В командном зачете соревнований на трудность у Новосибирской области четвертое место.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: