Новосибирская скалолазка завоевала серебро всероссийских соревнований в боулдеринге

Боулдеринг предполагает серию коротких предельно сложных трасс.
Сезон главных стартов по скалолазанию завершился Чемпионатом России и Всероссийскими соревнованиями в Калининграде. Там же по итогам сезона вручались Кубки Федерации скалолазания России. Новосибирцы завоевали три награды.
Соревнования в Калининграде собрали сильнейших спортсменов. На турниры были заявлены около 150 скалолазов из 25 регионов России, в их числе заслуженные мастера спорта, чемпионы мира и Европы, участники Олимпийских игр, многократные чемпионы и рекордсмены России.
Новосибирская область была представлена шестью спортсменами в дисциплинах «боулдеринг» и «лазание на трудность». Все они попали в полуфиналы, трое пробились в финалы.
Анастасия Зайкова в упорной борьбе завоевала серебряную медаль всероссийских соревнований в боулдеринге. Виктория Мешкова из Свердловской области победила с отрывом от соперниц. А вот в борьбе за другие места на пьедестале всё решили нюансы, в которых преуспела Зайкова.
В чемпионате России в лазании на трудность в финальной восьмерке соревновались сразу две наших спортсменки. Олеся Просекова финишировала с четвёртым результатом, Дарья Мезенцева осталась седьмой.
В зачете Большого Кубка Федерации скалолазания России, где учитываются три лучших результата сезона, Дарья Мезенцева показала второй результат в лазании на трудность. На её счету серебро Кубка России, бронза Всероссийских соревнований в Тюмени и попадание в финал на чемпионате страны.
У Анастасии Зайковой второе место в Большом Кубке Федерации скалолазания России в дисциплине «боулдеринг». Она в этом году стала чемпионкой страны, взяла серебро всероссийских соревнований в Калининграде, а также была шестой на всероссийских соревнованиях в Тюмени.
В командном зачете соревнований на трудность у Новосибирской области четвертое место.
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