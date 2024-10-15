Новосибирская скалолазка завоевала серебро всероссийских соревнований в боулдеринге

Сезон главных стартов по скалолазанию завершился Чемпионатом России и Всероссийскими соревнованиями в Калининграде. Там же по итогам сезона вручались Кубки Федерации скалолазания России. Новосибирцы завоевали три награды.

Соревнования в Калининграде собрали сильнейших спортсменов. На турниры были заявлены около 150 скалолазов из 25 регионов России, в их числе заслуженные мастера спорта, чемпионы мира и Европы, участники Олимпийских игр, многократные чемпионы и рекордсмены России.

Новосибирская область была представлена шестью спортсменами в дисциплинах «боулдеринг» и «лазание на трудность». Все они попали в полуфиналы, трое пробились в финалы.

Анастасия Зайкова в упорной борьбе завоевала серебряную медаль всероссийских соревнований в боулдеринге. Виктория Мешкова из Свердловской области победила с отрывом от соперниц. А вот в борьбе за другие места на пьедестале всё решили нюансы, в которых преуспела Зайкова.