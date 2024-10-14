Спорт высокого полета: в Новосибирске состоялись соревнования по воздушной гимнастике

На всероссийском уровне воздушная гимнастика была признана официальным видом спорта в 2023 году.
В минувшие выходные в спортивном комплексе «Александрит» прошел второй этап регионального фестиваля «Командное первенство» по воздушной гимнастике.
Соревнования организованы «Федерацией пилонного спорта и воздушной гимнастики» Новосибирской области. Выступали спортсмены от 4 до 45 лет в таких дисциплинах как воздушное кольцо и воздушное полотно. Новосибирск представляли крупнейшие школы воздушной гимнастики, а также участие приняли спортсменки из Красноярска, всего более семидесяти участниц.
Для новосибирских гимнасток эти соревнования стали прекрасной возможностью проявить себя.
- Этот турнир – для нас очень важен. Мы молодой вид спорта, который только набирает обороты. Данный фестиваль проводиться на официальном уровне в Новосибирской области уже третий раз за год, с момента аккредитации нашей федерации, объединяя школы, спортсменов и тренеров, - рассказала Анна Юдина, президент РФСОО «Федерация пилонного спорта и воздушной гимнастики Новосибирской области»
На всероссийском уровне воздушная гимнастика была признана официальным видом спорта только в 2023 году. В Новосибирской области региональная федерация пилонного спорта и воздушной гимнастики была аккредитована также в прошлом году.
— К нам приходят заниматься дети от 4 лет. До шести лет идет общая физическая подготовка, где мы аккуратно знакомим спортсменку с работой в воздухе, чувством легкости и полета. И только после того, как спортсменка адаптировалась, начинается работы на высоте, - отмечает Анна Юдина.
Воздушная гимнастика включает в себя несколько дисциплин: воздушные полотна, воздушное кольцо и воздушные стропы, данная дисциплина появилась только в этом году. Далеко не каждый спортивный комплекс сможет принять на своей площадке воздушных гимнастов. Специфика вида спорта подразумевает высокий потолок. Специализированное помещение есть в Заельцовском районе, там базируется четыре школы воздушной гимнастики. Для прошедших соревнований организаторами было приобретено специальное оборудование «пирамида» - это специальная конструкция, которая предназначена для выступления в тех залах, где нельзя крепить к потолку оборудование. Ее высота шесть метров, она позволяет закрепить все виды инвентаря.
На тренировках по воздушной гимнастике развиваются четыре из пяти основных физических качеств — сила, выносливость, гибкость, ловкость. Многие спортсменки перешли в этот вид спорта из спортивной или художественной гимнастики.
Программа на соревнованиях оценивается судьями по множеству критериев - частота линии носки – колени, осанка, костюм, артистизм, подача выступления, а также сложность элементов и техника.
Сегодня в регионе этим видом спорта занимается порядка 300 спортсменов. Такое количество занимающихся удалось привлечь буквально за год. Но теперь, когда есть спортивный резерв, перед федерацией большая задача - подготовить квалифицированные кадры.
— Очень остро стоит вопрос в подготовке тренеров. В ближайшее время мы будем сотрудничать с Новосибирским колледжем олимпийского резерва, а также с Новосибирским педагогическим университетом, чтобы среди студентов искать новых тренеров из смежных видов спорта, которые захотят с нами работать. Мы готовы бесплатно обучить и затем уже трудоустроить молодного специалиста, - делится планами президент федерации.
Фото: sport.nso.ru
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