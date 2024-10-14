Спорт высокого полета: в Новосибирске состоялись соревнования по воздушной гимнастике

В минувшие выходные в спортивном комплексе «Александрит» прошел второй этап регионального фестиваля «Командное первенство» по воздушной гимнастике.

Соревнования организованы «Федерацией пилонного спорта и воздушной гимнастики» Новосибирской области. Выступали спортсмены от 4 до 45 лет в таких дисциплинах как воздушное кольцо и воздушное полотно. Новосибирск представляли крупнейшие школы воздушной гимнастики, а также участие приняли спортсменки из Красноярска, всего более семидесяти участниц.

Для новосибирских гимнасток эти соревнования стали прекрасной возможностью проявить себя.

- Этот турнир – для нас очень важен. Мы молодой вид спорта, который только набирает обороты. Данный фестиваль проводиться на официальном уровне в Новосибирской области уже третий раз за год, с момента аккредитации нашей федерации, объединяя школы, спортсменов и тренеров, - рассказала Анна Юдина, президент РФСОО «Федерация пилонного спорта и воздушной гимнастики Новосибирской области»