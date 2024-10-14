Как завершилось хоккейное первенство России для новосибирских спортсменов?

В Новосибирске впервые состоялось первенство страны по мини-хоккею с мячом.
В течение четырёх дней дня малая площадка «Сибирь-Арены» с утра до вечера кипела сражениями по мини-хоккею с мячом. Матчи в этой игре в отличие от обычного русского хоккея проводятся на коробке для хоккея с шайбой. В каждой команде на льду играют по 5 полевых игроков и вратарь.
Основываясь на итогах прошлого сезона, фаворитами первенства страны называли юношей «Енисея», «Кузбасса», «Волги», «Сибсельмаша». Команда из Ульяновска не оправдала авансов, а вот соседи-сибиряки досрочно забронировали размещение на пьедестале. Два заключительных тура должны были расставить их по местам. Новосибирцы подошли к решающим матчам с пятью победами, юноши «Кузбасса» уступили «Енисею». Красноярцы в свою очередь потеряли очки в играх против «Строителя» и «Водника», завершив их вничью.
Матч «Сибсельмаша» против кемеровчан фактически стал досрочным финалом. Юноши «Кузбасса» оказались сильнее 5:3 и в последний день официально закрепили за собой звание чемпионов. В матче «Енисея» и «Сибсельмаша» определялись обладатели серебряных и бронзовых наград. Новосибирцы дважды вели в счёте, оба раза красноярцы сравнивали результат. Концовка прошла в атаках гостей, но ничейный счёт остался в пользу «Сибсельмаша». Таким образом, подопечные Владислава Бабина и Владимира Загумённого 2009 года рождения завоевали серебряные медали первенства России. Напомним, команда была усилена лучшими игроками из состава 2010 года рождения (тренер Евгений Кузнецов).
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