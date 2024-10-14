Как завершилось хоккейное первенство России для новосибирских спортсменов?

В течение четырёх дней дня малая площадка «Сибирь-Арены» с утра до вечера кипела сражениями по мини-хоккею с мячом. Матчи в этой игре в отличие от обычного русского хоккея проводятся на коробке для хоккея с шайбой. В каждой команде на льду играют по 5 полевых игроков и вратарь.

Основываясь на итогах прошлого сезона, фаворитами первенства страны называли юношей «Енисея», «Кузбасса», «Волги», «Сибсельмаша». Команда из Ульяновска не оправдала авансов, а вот соседи-сибиряки досрочно забронировали размещение на пьедестале. Два заключительных тура должны были расставить их по местам. Новосибирцы подошли к решающим матчам с пятью победами, юноши «Кузбасса» уступили «Енисею». Красноярцы в свою очередь потеряли очки в играх против «Строителя» и «Водника», завершив их вничью.