Новосибирский атлет завоевал золото на первенстве мира по самбо

В городе Ларнака (Кипр) завершилось первенство мира по самбо. В возрастной группе кадетов (14-16 лет) победу в супертяжёлой весовой категории одержал новосибирский спортсмен Денис Кулигин.

Первенство мира по самбо собрало на ковре атлетов из 33 стран. Они оспаривали медали в 55 весовых категориях по спортивному и боевому самбо среди кадетов (14-16 лет), юношей (16-18 лет) и юниоров (18-20 лет). Российские, белорусские и французские самбисты выступали в нейтральном статусе, с флагом и гимном ФИАС.

Новосибирскую область в сборной России представлял Денис Кулигин. Воспитанник тренеров Алексея Мордвинова и Александра Михайлова выступал в весовой категории +88 кг. В этом весе на медали претендовали 9 спортсменов. Денис Кулигин одержал три победы, все досрочные. В финале ему потребовалась минута с небольшим, чтобы провести болевой приём против сверстника из Казахстана и завоевать золотую медаль.