Новосибирский атлет завоевал золото на первенстве мира по самбо

В целом по итогам мирового первенства, прошедшего на Кипре, сборная России возглавила медальный зачет, завоевав пятьдесят две медали.
В городе Ларнака (Кипр) завершилось первенство мира по самбо. В возрастной группе кадетов (14-16 лет) победу в супертяжёлой весовой категории одержал новосибирский спортсмен Денис Кулигин.
Первенство мира по самбо собрало на ковре атлетов из 33 стран. Они оспаривали медали в 55 весовых категориях по спортивному и боевому самбо среди кадетов (14-16 лет), юношей (16-18 лет) и юниоров (18-20 лет). Российские, белорусские и французские самбисты выступали в нейтральном статусе, с флагом и гимном ФИАС.
Новосибирскую область в сборной России представлял Денис Кулигин. Воспитанник тренеров Алексея Мордвинова и Александра Михайлова выступал в весовой категории +88 кг. В этом весе на медали претендовали 9 спортсменов. Денис Кулигин одержал три победы, все досрочные. В финале ему потребовалась минута с небольшим, чтобы провести болевой приём против сверстника из Казахстана и завоевать золотую медаль.
Вернувшись домой, в интервью спортивной школе самбо Новосибирской области, Денис Кулигин поблагодарил тренеров, которые воспитали его и вывели на высокий спортивный уровень, а также поделился рецептом успеха:
«Это труд, старание, тренировки – ни одной пропущенной. Самое главное правильно настроиться на борьбу. Настрой был боевой. Когда я выиграл, я был очень рад. Приятно, что рано утром, когда я прилетел, все пришли меня встретить. Это здорово»
Денис Кулигин вырос в Барабинске, занимался самбо у Александра Михайлова. Сейчас тренируется в областной спортивной школе самбо под руководством Алексея Мордвинова. Денис Кулигин выступает в сверхтяжёлом весе и второй год подряд побеждает на главных стартах сезона. В 2023 году он выиграл первенство России, а затем первенство Европы. В этом году в Кемерово наш атлет вновь стал победителем первенства России, а сейчас завоевал золото первенства мира.
По итогам мирового первенства сборная России возглавила медальный зачет, завоевав 52 медали (44 золотых, 3 серебряных и 5 бронзовых). На втором месте расположилась сборная Казахстана, в активе которой 32 награды (3 золотых, 12 серебряных и 17 бронзовых) на третьем – Украина, которая выиграла 29 наград (3 золотые, 9 серебряных и 17 бронзовых).
Комментарии (0)