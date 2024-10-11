Фиджитал-спорт и гонки дронов: как в Новосибирской области развиваются современные виды спорта?

Министр Сергей Ахапов выступил с докладом о популяризации инновационных видов спорта в Новосибирской области на заседании Координационного совета МАСС по физической культуре и спорту.

Заседание прошло в Красноярске. Помимо данного вопроса обсуждались вопросы развития адаптивного спорта в субъектах Сибирского федерального округа, проведение Первой летней Спартакиады народов Сибири, итоги участия сборной команды СФО в VIII летних Международных спортивных Играх «Дети Азии».

Министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов в своем докладе отметил, что в регионе развиваются такие инновационные виды спорта как: компьютерный спорт, спортивное программирование, фиджитал-спорт и гонки дронов.