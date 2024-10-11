Фиджитал-спорт и гонки дронов: как в Новосибирской области развиваются современные виды спорта?

Глава регионального минспорта Сергей Ахапов отмечает, что инновационные виды спорта позволяют в числе прочего подготовить кадры для технических профессий.
Министр Сергей Ахапов выступил с докладом о популяризации инновационных видов спорта в Новосибирской области на заседании Координационного совета МАСС по физической культуре и спорту.
Заседание прошло в Красноярске. Помимо данного вопроса обсуждались вопросы развития адаптивного спорта в субъектах Сибирского федерального округа, проведение Первой летней Спартакиады народов Сибири, итоги участия сборной команды СФО в VIII летних Международных спортивных Играх «Дети Азии».
Министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов в своем докладе отметил, что в регионе развиваются такие инновационные виды спорта как: компьютерный спорт, спортивное программирование, фиджитал-спорт и гонки дронов.
— Сегодня инновационные виды спорта набирают популярность, поэтому их поддержка ведется и на государственном уровне. Эти виды спорта признаны официально, а на региональном уровне министерством аккредитованы спортивные региональные федерации, которые реализуют различные проекты, фестиваля, соревнования. Это еще один способ вовлечения молодого поколения в занятия физической культурой и спортом, а также возможность подготовить кадры для технических профессий, — отметил Сергей Ахапов.
В 2022 году сборная Новосибирской области в дисциплине тактический трехмерный бой (CS:GO) стала обладателем первого в истории Кубка России по компьютерному спорту. А также получила право представлять Российскую Федерацию на чемпионате мира, который проходил в Индонезии на острове Бали. Новосибирские спортсмены заняли третье место.
Также в Новосибирске был проведен первый фестиваль фиджитал-спорта. Фестиваль состоял из двух дисциплин: гонки дронов и фиджитал-баскетбола. 30 пилотов из Новосибирска, Кемерова, Омска, Новокузнецка от 11 лет состязались в управлении дронами. В рамках празднования Дня города впервые прошел фестиваль фиджитал-дзюдо. Формат соревнований сочетал традиционные спортивные и цифровые элементы: борьбу на татами и виртуальные сражения в игру Mortal Kombat 1 на PlayStation 5.
В 2023 году Новосибирский государственный университет впервые стал площадкой для Студенческого командного чемпионата мира по программированию ICPC в Северной Евразии и Всероссийской командной олимпиады школьников по программированию. 13 декабря этого года более 300 студенческих команд на нескольких площадках в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Астане и Кутаиси поборются за право представлять свой университет на мировой арене в финале чемпионата мира.
Для школьных команд проходит отдельный чемпионат — открытая Всероссийская командная олимпиада школьников по программированию. На финальный этап, который пройдет в нескольких городах (Санкт-Петербурге, Новосибирске, Алматы и Сириусе), приглашены более 260 команд.
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства физической культуры и спорта Новосибирской области sport.nso.ru
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