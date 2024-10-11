Турнир на призы Евгения Подгорного собрал в Новосибирске сильнейших гимнастов

Первые соревнования по спортивной гимнастике на призы Подгорного состоялись еще в 2004 году.
В Новосибирской области состоялось открытие Всероссийских соревнований «На призы олимпийского чемпиона Евгения Подгорного». В этом году в турнире будут участвовать около 150 спортсменов из России, Армении, Беларуси, Казахстана, Узбекистана. Наша страна представлена регионами от Санкт-Петербурга до Владивостока.
«Сегодня мы оказались среди ярких звезд спортивной гимнастики. Это динамичный вид спорта, который требует много профессионализма. С одной стороны нужно показать красоту вида спорта, а с другой держать планку высоких достижений. В нашем регионе спортивная гимнастика имеет большие традиции. И эта спортивная площадка, которая является одним из крупнейших гимнастических залов страны, воспитывает настоящих мастеров», – отметила заместитель губернатора Валентина Дудникова в ходе церемонии открытия турнира.
Среди участников соревнований спортсмены национальных сборных, в том числе легендарная гимнастка из Узбекистана Оксана Чусовитина. Она – единственная в мире гимнастка, принимавшая участие в восьми (1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020) Олимпиадах. Также на турнир приедут другие прославленные гимнасты – олимпийский чемпион Никита Нагорный, серебряный призер Олимпийских игр Дарья Нагорная, чемпион Европы Эмин Гарибов.
Сборную Новосибирской области по программе мастеров спорта будут представлять Артём Сметанин, Давид Арзуманян, Маргарита Иванова. Наши перспективные молодые гимнасты поборются за медали по программе первого разряда и кандидатов в мастера спорта.
Первые соревнования по спортивной гимнастике на призы Евгения Подгорного состоялись в 2004 году. До 2017 года в спорткомплексе «Калинка» Кировского района было проведено 12 турниров, на которых выступали будущие победители и призёры чемпионатов мира и Олимпийских игр. В 2022 и 2023 годах в новом новосибирском Центре спортивной гимнастики прошли Всероссийские соревнования на призы Евгения Подгорного и Ивана Стретовича. В 2024 году исторический турнир возвращается с прежним названием. С 11 по 14 октября пройдут соревнования в многоборье и отдельных видах по программам мастеров спорта, кандидатов в мастера спорта и первого спортивного разряда.
Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru
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