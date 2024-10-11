Турнир на призы Евгения Подгорного собрал в Новосибирске сильнейших гимнастов

В Новосибирской области состоялось открытие Всероссийских соревнований «На призы олимпийского чемпиона Евгения Подгорного». В этом году в турнире будут участвовать около 150 спортсменов из России, Армении, Беларуси, Казахстана, Узбекистана. Наша страна представлена регионами от Санкт-Петербурга до Владивостока.

«Сегодня мы оказались среди ярких звезд спортивной гимнастики. Это динамичный вид спорта, который требует много профессионализма. С одной стороны нужно показать красоту вида спорта, а с другой держать планку высоких достижений. В нашем регионе спортивная гимнастика имеет большие традиции. И эта спортивная площадка, которая является одним из крупнейших гимнастических залов страны, воспитывает настоящих мастеров», – отметила заместитель губернатора Валентина Дудникова в ходе церемонии открытия турнира.

Среди участников соревнований спортсмены национальных сборных, в том числе легендарная гимнастка из Узбекистана Оксана Чусовитина. Она – единственная в мире гимнастка, принимавшая участие в восьми (1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020) Олимпиадах. Также на турнир приедут другие прославленные гимнасты – олимпийский чемпион Никита Нагорный, серебряный призер Олимпийских игр Дарья Нагорная, чемпион Европы Эмин Гарибов.