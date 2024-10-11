Новосибирские наездники завоевали одиннадцать медалей первенства России по конному спорту

Серия ярких стартов завершилась на новосибирском ипподроме. С 7 по 10 октября там проходили Первенство России и чемпионат Сибирского федерального округа по конному спорту в дисциплине «троеборье».

Соревнования проходили на новосибирском ипподроме и на базе спортивной школы олимпийского резерва по конному спорту имени И. П. Брайчева. Областная школа проводит большинство региональных соревнований по конному спорту. Уже несколько лет площадка принимает у себя важнейшие соревнования межрегионального уровня – чемпионаты и первенства СФО. А вот первенство России Новосибирская область принимала впервые.

Соревнования собрали 70 спортивных пар из 11 субъектов РФ. В первенстве России участвовали спортсмены трех возрастных категорий. Это дети 12–14 лет, юноши и девушки 14–18 лет, юниоры и юниорки 16–21 года. Чемпионат СФО проводится для спортсменов не моложе 16 лет. Возраст лошадей во всех видах программы – 6 лет и старше.