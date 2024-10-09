18+
  • Развлечения
  • Спорт
  • News
Спорт

В Новосибирской области появится лыжероллерный комплекс с трассой международного уровня

Комплекс, который будет работать круглый год, построят недалеко от Академгородка.

pxhere.com

Министр физической культуры и спорта Сергей Ахапов и президент Федерации лыжных гонок региона Амир Гареев доложили губернатору Андрею Травникову о текущей ситуации и перспективах развития лыжного спорта в Новосибирской области, о реализации приоритетных проектов по развитию лыжной инфраструктуры.
 
Губернатор подчеркнул: «Место расположения школы олимпийского резерва на «Буревестнике» уже не соответствует современным требованиям, поэтому в ходе совещания обсудили новую локацию и первые объекты, которые будут возведены в рамках нового проекта. На территории Барышевского сельсовета, рядом с ЖК «Сигма», планируется размещение профессиональной соревновательной лыжной трассы всероссийского и международного уровня».
 
На территории будущего комплекса предполагается не только обустройство всей профессиональной инфраструктуры: круглогодичной лыжероллерной трассы и стадиона, но и в перспективе – строительство гостиницы.
 
Новый участок выбран с точки зрения современных требований к спортивным сооружениям такого класса. На новом месте и на единой инфраструктуре предложено обеспечить функционирование  сразу двух школ – областной школы олимпийского резерва и лыжного отделения муниципальной школы Советского района Новосибирска.

Губернатор поручил министерству физической культуры и спорта Новосибирской области уже сейчас начать мероприятия по подготовке  трассы, её обустройство, сформировать  заявку на сооружения модульного типа, чтобы успеть уже к этому сезону или в течение сезона приобрести и установить их для обеспечения массовых стартов. 

Также поручено готовить документы главе Барышевского сельсовета о передаче земельного участка для создания и развития профессиональных лыжных трасс.

Говоря о развитии лыжного спорта в целом, Андрей Травников напомнил,что в отношении всех массовых видов спорта у него установка: календарь соревнований должен быть насыщенным, оптимальным, чтобы все спортсмены,в том числе любители, могли в них поучаствовать: «Мы видим, что люди тянутся к здоровому образу жизни, и на любительских трассах каждой зимой участников всё больше и больше. Второе – для людей это часто ещё и форма отдыха, развлечения. Нужно поддерживать это движение – даже не любительский, а семейный спорт, чтобы такие мероприятия были не 1-2 раза в год», – пояснил губернатор.

В Новосибирской области лыжные гонки являются базовым видом спорта. Общее количество спортсменов и любителей лыжных гонок в регионе превышает 30 тысяч человек.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: