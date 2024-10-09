В Новосибирской области появится лыжероллерный комплекс с трассой международного уровня

Губернатор поручил министерству физической культуры и спорта Новосибирской области уже сейчас начать мероприятия по подготовке трассы, её обустройство, сформировать заявку на сооружения модульного типа, чтобы успеть уже к этому сезону или в течение сезона приобрести и установить их для обеспечения массовых стартов.

Также поручено готовить документы главе Барышевского сельсовета о передаче земельного участка для создания и развития профессиональных лыжных трасс.

Говоря о развитии лыжного спорта в целом, Андрей Травников напомнил,что в отношении всех массовых видов спорта у него установка: календарь соревнований должен быть насыщенным, оптимальным, чтобы все спортсмены,в том числе любители, могли в них поучаствовать: «Мы видим, что люди тянутся к здоровому образу жизни, и на любительских трассах каждой зимой участников всё больше и больше. Второе – для людей это часто ещё и форма отдыха, развлечения. Нужно поддерживать это движение – даже не любительский, а семейный спорт, чтобы такие мероприятия были не 1-2 раза в год», – пояснил губернатор.

В Новосибирской области лыжные гонки являются базовым видом спорта. Общее количество спортсменов и любителей лыжных гонок в регионе превышает 30 тысяч человек.