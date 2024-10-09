Новосибирская сборная заняла второе место по многоборью на фестивале ГТО в «Артеке»

В восьмиборье наших ребят смог обойти только Алтайский край.
В международном детском центре «Артек» (Республика Крым) состоялся всероссийский фестиваль ГТО среди обучающихся образовательных организаций. Новосибирская команда закончила борьбу с пятым результатом. Хотя, объективно, стала одной из двух сильнейших.
Дело в том, что фестивальная программа состоит из двух блоков – соревнования по многоборью комплекса «Готов к труду и обороне», а также эстафета (иначе она называется гонкой ГТО). В первом блоке идут серьезные многодневные состязания, лично-командные: участники соревнуются в стрельбе из электронного оружия, прыжке в длину с места, челночном беге, наклоне вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, силовой гимнастике (это подтягивание для юношей и отжимание для девушек), поднимании туловища из положения лежа на спине (пресс), плавании, беге на выносливость.
Эстафета представляет собой динамичную борьбу, где ребята пробегают свои – небольшие – этапы, выполняя по ходу дела различные упражнения из комплекса ГТО: отжимаются, качают пресс и т. д. Результаты этой гонки суммируются с показателями в многоборье, после чего составляется итоговая турнирная таблица, определяется лидер в абсолюте.
Новосибирцы в первый же день состязаний по многоборью (конкретно – восьмиборью) захватили пальму первенства. И в дальнейшем ниже третьего места ни разу не опустились. Основная борьба за золото развернулась у ребят с ближайшими соседями – сверстниками из Алтайского края. В итоге мы остановились на второй позиции, набрав 4525 очков. Соседи оказались чуть сильнее…
В целом десятка лидеров в многоборье сформировалась так:
1. Алтайский край – 4554 очка
2. Новосибирская область – 4525
3. Республика Башкортостан – 4443
4. Республика Коми – 4433
5. Тюменская область – 4425
6. Ивановская область – 4350
7. Саратовская область – 4318
8. Омская область – 4300
9. Тульская область – 4261
10. Орловская область – 4206
Но впереди оставался еще один вид программы – собственно эстафета. И ведь вышло, что в ходе этой гонки у нас случился маленький сбой. Стоивший, тем не менее, большого штрафа. Он-то и отбросил команду на пятое место.
Алтайский край сохранил в итоге позицию лидера, серебро и бронза фестиваля достались республикам Коми и Башкортостан соответственно.
Такова специфика состязаний, и отдельных наград тройке лидеров в многоборье здесь не положено. Но факт остается фактом…
– В многоборье наши набрали 4525 очков – это дорогого стоит! – комментирует руководитель регионального центра тестирования ГТО Игорь Зузуля. – Набрать в восьмиборье более 4500 очков удалось только двум командам, причем впервые за все девять лет фестивалей, – новосибирской и алтайской. В этом году, конечно, соперники сильные как никогда. Но и нынешний состав нашей команды превзошел прошлогодний: в 2023 году новосибирцы заработали в «Артеке» 4476 очков, при этом смогли одержать победу. Объективно, в этом году наша команда была достойна более высокого места, если судить по ее основным результатам в отдельных видах испытаний ГТО. Но эстафета, где, кстати, за малейшую оплошность начисляются довольно большие штрафы, всё решила.
Да, команда Новосибирской области прибыла в «Артек» в ранге действующего чемпиона (пусть и в обновленном составе). Отстоять чемпионский титул, тем более в условиях жесточайшей борьбы и непредсказуемых обстоятельств, – тяжело. Но с тем, что команда выступила достойно, выложившись по полной программе и подтверив звание одной из сильнейших в России, едва ли кто надумает спорить.
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