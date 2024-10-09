Новосибирская сборная заняла второе место по многоборью на фестивале ГТО в «Артеке»

В международном детском центре «Артек» (Республика Крым) состоялся всероссийский фестиваль ГТО среди обучающихся образовательных организаций. Новосибирская команда закончила борьбу с пятым результатом. Хотя, объективно, стала одной из двух сильнейших.

Дело в том, что фестивальная программа состоит из двух блоков – соревнования по многоборью комплекса «Готов к труду и обороне», а также эстафета (иначе она называется гонкой ГТО). В первом блоке идут серьезные многодневные состязания, лично-командные: участники соревнуются в стрельбе из электронного оружия, прыжке в длину с места, челночном беге, наклоне вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, силовой гимнастике (это подтягивание для юношей и отжимание для девушек), поднимании туловища из положения лежа на спине (пресс), плавании, беге на выносливость.

Эстафета представляет собой динамичную борьбу, где ребята пробегают свои – небольшие – этапы, выполняя по ходу дела различные упражнения из комплекса ГТО: отжимаются, качают пресс и т. д. Результаты этой гонки суммируются с показателями в многоборье, после чего составляется итоговая турнирная таблица, определяется лидер в абсолюте.