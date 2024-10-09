Клюшки приготовили! В Новосибирске состоится Первенство России по мини-хоккею с мячом

На малой площадке «Сибирь-Арены» с 10 по 13 октября пройдёт Первенство России по мини-хоккею с мячом среди юношей 14-15 лет. В турнире примут участие восемь сильнейших юношеских команд страны – «Волга» (Ульяновск), «Водник» (Архангельск), «Енисей» (Красноярск), «Кузбасс» (Кемерово), сборная Нижегородской области, «Ракета» (Казань), «Строитель» (Сыктывкар) и новосибирский «Сибсельмаш».

«Инвентарь и большинство правил мини-хоккея аналогичны обычному хоккею с мячом. Главное отличие – игры проводятся не на большом льду, а на площадке для хоккея с шайбой. В командах на льду играют по пять полевых игроков и вратарь. Как правило, мини-хоккей является тренировочным видом для юношей и взрослых мастеров «русского хоккея» в межсезонье», – отметил министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов.

Новосибирские команды традиционно претендуют на медали в соревнованиях по мини-хоккею. Осенью прошлого года наша команда 2008-2009 годов рождения под руководством Анатолия Старых и Бориса Целищева выиграла аналогичное Первенство России среди хоккеистов 14-15 лет, которое проходило в Кемерово. В этом году Новосибирскую область будут представлять воспитанники Алексея Непомнящева и Евгения Кузнецова (2009-2010 годы рождения), которые дебютируют в финале Первенства страны.

С 10 по 12 октября на малой площадке МФЛА «Сибирь Арена» с 8.00 будет проходить по восемь матчей. Каждая команда дважды выйдет на лёд. «Сибсельмаш» будет ежедневно играть в 9.30 и 17.00. 13 октября состоятся четыре заключительные игры. Наша команда закроет турнир матчем против красноярского «Енисея» в 12.30. В 14.00 состоится официальная церемония закрытия Первенства России и награждение победителей и призёров соревнований.

Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru

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