Новосибирская область впервые принимает Первенство России по конному спорту

Новосибирская область с 8 по 10 октября станет центром конного спорта — наш регион принимает участников Первенства России по троеборью. Соревнования соберут лучших юных атлетов страны, которые покажут свое мастерство в трех дисциплинах: выездка, кросс и конкур.

«Одно из самых значимых и зрелищных мероприятий спортивного сезона 2024 года проходит при поддержке нашего министерства и Федерации конного спорта Новосибирской области. Участниками соревнований станут сборные команды из различных регионов России, более 30 спортивных пар. Спортсмены поборются за лидерство в следующих возрастных категориях: дети, юноши, юниоры», – рассказал министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов.

В регионе ведущей организацией по подготовке спортсменов по конному спорту является спортивная школа олимпийского резерва по конному спорту имени И.П. Брайчева. Уже несколько эта лет площадка принимает у себя важнейшие соревнования межрегионального уровня – Чемпионаты и Первенства СФО по дисциплинам конкур, выездка и троеборье. В 2024 было принято решение провести Первенство России по троеборью на территории Новосибирской области, на базе СШОР по конному спорту. Мероприятие позволит молодым спортсменам продемонстрировать свой талант и волю к победе.

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