Новосибирские спортсмены завоевали 52 медали на турнирах по киокусинкай

Новосибирская область 5 и 6 октября принимала комплекс турниров различного уровня по киокусинкай. Спортивные состязания развернулись на шести татами в региональном центре волейбола «Локомотив-Арена», где выступали представители киокусинкай из 22 регионов Российской Федерации и 16 зарубежных стран. Всего участие в стартах приняли порядка 1200 спортсменов.

Международные соревнования по киокусинкай «32-й мемориал Андрея Якутова» стали ключевым стартом. Турнир зародился в Новосибирской области, затем из межрегионального вырос до всероссийского, а в 2019 году – до международного уровня. Мемориал Якутова в современном формате – это комплекс турниров. В этом году, помимо международных соревнований, в которых участвуют подростки 12-17 лет, прошел Кубок России для взрослых спортсменов и всероссийские соревнования – для детей 10-11 лет.