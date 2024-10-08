18+
  • Развлечения
  • Спорт
  • News
Спорт

Новосибирские спортсмены завоевали 52 медали на турнирах по киокусинкай

Соперниками новосибирцев стали спортсмены из 22 российских регионов и 16 зарубежных стран.

Новосибирская область 5 и 6 октября принимала комплекс турниров различного уровня по киокусинкай. Спортивные состязания развернулись на шести татами в региональном центре волейбола «Локомотив-Арена», где выступали представители киокусинкай из 22 регионов Российской Федерации и 16 зарубежных стран. Всего участие в стартах приняли порядка 1200 спортсменов.

Международные соревнования по киокусинкай «32-й мемориал Андрея Якутова» стали ключевым стартом. Турнир зародился в Новосибирской области, затем из межрегионального вырос до всероссийского, а в 2019 году – до международного уровня. Мемориал Якутова в современном формате – это комплекс турниров. В этом году, помимо международных соревнований, в которых участвуют  подростки 12-17 лет, прошел  Кубок России для взрослых спортсменов и всероссийские соревнования – для детей 10-11 лет.

«Сегодня киокусинкай входит в число самых популярных и наиболее развитых видов восточных единоборств в Новосибирской области. Количество занимающихся и спортивное мастерство наших атлетов растут с каждым годом. Мемориал Якутова давно стал одним из ярких мероприятий в спортивном календаре Российской Федерации. Символично, что такие крупные соревнования проходят в преддверии всемирного дня карате, который отмечается 7 октября», – отметил министр физической культуры  и спорта региона Сергей Ахапов.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: