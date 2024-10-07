В Новосибирской области завершились международные и всероссийские соревнования «Кубка Покрышкина» по карате

В регионе завершились Международные и всероссийские соревнования по карате «Кубок маршала Александра Ивановича Покрышкина». Новосибирские каратисты выиграли 69 медалей всероссийского турнира (возрастные группы от 8 до 20 лет) и 19 наград на международных соревнованиях среди мужчин и женщин.

Соревнования «Кубка Покрышкина» по карате проводились в Новосибирской области в 21 раз. Практически все гости отмечали высокий организационный уровень наших соревнований. В этом году Кубок объединил около 1500 каратистов из 23 регионов России, а также шести зарубежных стран – Беларуси, Египта, Ирака, Казахстана, Кот-д'Ивуара и Кыргызстана.