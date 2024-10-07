В Новосибирской области завершились международные и всероссийские соревнования «Кубка Покрышкина» по карате

Сколько наград удалось получить новосибирским каратистам?
В регионе завершились Международные и всероссийские соревнования по карате «Кубок маршала Александра Ивановича Покрышкина». Новосибирские каратисты выиграли 69 медалей всероссийского турнира (возрастные группы от 8 до 20 лет) и 19 наград на международных соревнованиях среди мужчин и женщин.
Соревнования «Кубка Покрышкина» по карате проводились в Новосибирской области в 21 раз. Практически все гости отмечали высокий организационный уровень наших соревнований. В этом году Кубок объединил около 1500 каратистов из 23 регионов России, а также шести зарубежных стран – Беларуси, Египта, Ирака, Казахстана, Кот-д'Ивуара и Кыргызстана.
«Карате – базовый вид спорта в Новосибирской области. Семь лет в регионе работает областная спортивная школа по карате. В этом году впервые в истории и мужчины и женщины выиграли командные соревнования на чемпионате России, а Новосибирская область заняла первое место в общекомандном зачёте. Первенство на «Кубке Покрышкина» стало продолжением победной серии», – отметил министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов.
Новосибирские спортсмены завоевали 19 золотых, 21 серебряную и 29 бронзовых медалей в рамках всероссийских соревнований (возрастные группы 8-9 лет, 10-11 лет, 12-13 лет, 14-15 лет, 16-17 лет, 18-20 лет), а также пять золотых, пять серебряных и 9 бронзовых медалей в международных соревнованиях (мужчины и женщины). Наша команда показала лучший результат среди всех регионов в обоих турнирах.
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