В Новосибирской области состоятся всероссийские соревнования по спортивной гимнастике

Соревнования на призы олимпийского чемпиона Евгения Подгорного пройдут с 10 по 14 октября в одном из самых больших гимнастических залов в России – Центре подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного.

«Турнир стал визитной карточкой нашего региона. Мы ожидаем сильнейших участников, в том числе и членов сборной России. Радует, что эти соревнования с каждым годом собирают все больше спортсменов и зрителей», – отметил министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

В мероприятии ожидается участие более 130 спортсменов из регионов Российской Федерации. Так же в соревнованиях примут участие спортсмены Армении, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана. Судейская коллегия будет представлена в количестве 42 человек. Главный судья соревнований – Дмитрий Андреев, работал на олимпийском турнире по спортивной гимнастике в Париже.

На объекте уже прошло техническое обследование гимнастических снарядов, площадок для вольных упражнений и инвентаря. Готовится церемония открытия. Как правило, это настоящее театрализованное представление, с элементами шоу. Среди почетных гостей соревнований – олимпийский чемпион Никита Нагорный, серебряный призер Олимпийских игр Дарья Нагорная, олимпийская чемпионка Оксана Чусовитина, многократный чемпион Европы Эмин Гарибов.

Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru



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