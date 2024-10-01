Новосибирские атлеты взяли золото на чемпионате балканских стран по гиревому спорту

Открытый чемпионат балканских стран по гиревому спорту состоялся в Сербии. Наши богатыри вновь подтвердили свой высокий уровень, завоевав три личных золота на троих, а также одержав командную победу в эстафете.

События развернулись на арене сербского города под названием Новий Сад. Борьбу за медали вели более 100 атлетов из десяти стран. В составе сборной России выступили на чемпионате ведущие новосибирские гиревики.

Заслуженный мастер спорта России Евгений Бутенко (весовая категория до 63 кг) никому не оставил шанса в упражнении «толчок по длинному циклу» – выполнил 105 подъемов. Также уверенную победу в своих категориях одержали мастера спорта России международного класса Олег Бородынкин (до 85 кг) и Дмитрий Шевелев (свыше 95 кг). В аналогичном упражнении они показали результаты – 115 и 116 подъемов соответственно.