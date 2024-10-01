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Спорт

Новосибирские атлеты взяли золото на чемпионате балканских стран по гиревому спорту

Чемпионат в Сербии стран стал  для наших ребят заключительным международным стартом сезона.

sport.nso.ru

Открытый чемпионат балканских стран по гиревому спорту состоялся в Сербии. Наши богатыри вновь подтвердили свой высокий уровень, завоевав три личных золота на троих, а также одержав командную победу в эстафете.

События развернулись на арене сербского города под названием Новий Сад. Борьбу за медали вели более 100 атлетов из десяти стран. В составе сборной России выступили на чемпионате ведущие новосибирские гиревики.

Заслуженный мастер спорта России Евгений Бутенко (весовая категория до 63 кг) никому не оставил шанса в упражнении «толчок по длинному циклу» – выполнил 105 подъемов. Также уверенную победу в своих категориях одержали мастера спорта России международного класса Олег Бородынкин (до 85 кг) и Дмитрий Шевелев (свыше 95 кг).  В аналогичном упражнении они показали результаты – 115 и 116 подъемов соответственно.

sport.nso.ru

Еще один соревновательный день принес нашим силачам эстафетное золото. Каждый из спортсменов на своем этапе уверенно гарантировал благополучный исход борьбы. Таким образом, российская команда – а в ее составе новосибирцы и петербуржец авел Чуев – заняла первое место. Серебро досталось хозяевам чемпионата, а замкнула призовую тройку сборная Болгарии.

Чемпионат балканских стран стал  для наших ребят заключительным международным стартом сезона. Напомним, в августе команда выступала на чемпионате и первенстве мира в Чолпон-Ате (Кыргызстан), которые собрали более 600 гиревиков – мужчин и женщин – из 27 стран мира. Честь Новосибирской области защищали там 13 спортсменов – в общей сложности они завоевали 20 наград. В том числе 12 золотых, остальные – серебряные.

По словам Дмитрия Шевелева, в ближайшее время команда будет подводить итоги сезона, отдыхать, восстанавливаться, а затем вновь приступит к тренировкам. Уже поставлены задачи на 2025 год, среди которых – отбор на чемпионат мира и чемпионат Азии.

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