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Сильнейшие каратисты России, Азии и Африки приедут на соревнования в Новосибирске

Международный турнир «Кубок маршала Покрышкина» будет проходить в ледовом дворце спорта «Сибирь».

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В Новосибирской области с 4 по 6 октября в ЛДС «Сибирь» пройдут 21-е Международные и всероссийские соревнования по карате «Кубок маршала А.И. Покрышкина». В соревнованиях примут участие порядка 1700 спортсменов из Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, Ирана, Ирака и Египта и 26 регионов России. Будет разыграно 115 комплектов медалей по трем дисциплинам – ката, ката-группа, весовые категории.

 «Кубок маршала А. И. Покрышкина» является одним из крупнейших турниров по карате в России. В этом году международные соревнования проводятся среди спортсменов старшей возрастной категории. А для участников младше 18 лет – всероссийские соревнования», – отметил министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов.

Состязания будут проходить в ледовом дворце спорта «Сибирь» одновременно на шести татами.

Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru

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