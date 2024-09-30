Сильнейшие каратисты России, Азии и Африки приедут на соревнования в Новосибирске

В Новосибирской области с 4 по 6 октября в ЛДС «Сибирь» пройдут 21-е Международные и всероссийские соревнования по карате «Кубок маршала А.И. Покрышкина». В соревнованиях примут участие порядка 1700 спортсменов из Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, Ирана, Ирака и Египта и 26 регионов России. Будет разыграно 115 комплектов медалей по трем дисциплинам – ката, ката-группа, весовые категории.

«Кубок маршала А. И. Покрышкина» является одним из крупнейших турниров по карате в России. В этом году международные соревнования проводятся среди спортсменов старшей возрастной категории. А для участников младше 18 лет – всероссийские соревнования», – отметил министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов.

Состязания будут проходить в ледовом дворце спорта «Сибирь» одновременно на шести татами.

Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru



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