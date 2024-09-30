Лёд покорился: новосибирские спортсмены выиграли чемпионат по керлингу

Пара из нашего региона оказалась сильнейшей в группе, одержала в общей сложности семь побед и завоевала золото. В финале новосибирцы обыграли иркутских соперников – в итоге команда «Комсомолл-1» (в ее составе Валерия Денисенко и Роман Кинаш) заняла второе место. Тройку лидеров замкнули хозяева турнира – «Красноярск-3» (Анастасия Осолодкова и Иван Осолодков).



Ирина Рязанова является мастером спорта России международного класса, Даниил – мастером спорта России. Тренирует спортсменов Артем Шмаков.



Фото: спортивная школа олимпийского резерва «Центр зимних видов спорта»