Лёд покорился: новосибирские спортсмены выиграли чемпионат по керлингу

Пара из нашего региона одержала в общей сложности семь побед и завоевала золото.
Наши спортсмены Ирина Рязанова и Даниил Зазульских выиграли чемпионат Сибирского федерального округа по кёрлингу среди смешанных пар! Соревнования проходили в Красноярске 16–23 сентября.
На ледовых дорожках Сибирской академии кёрлинга вели борьбу 20 команд, представляющих Красноярский край, Иркутскую, Кемеровскую Новосибирскую и Томскую области.
Пара из нашего региона оказалась сильнейшей в группе, одержала в общей сложности семь побед и завоевала золото. В финале новосибирцы обыграли иркутских соперников – в итоге команда «Комсомолл-1» (в ее составе Валерия Денисенко и Роман Кинаш) заняла второе место. Тройку лидеров замкнули хозяева турнира – «Красноярск-3» (Анастасия Осолодкова и Иван Осолодков).
Ирина Рязанова является мастером спорта России международного класса, Даниил – мастером спорта России. Тренирует спортсменов Артем Шмаков.
Фото: спортивная школа олимпийского резерва «Центр зимних видов спорта»
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