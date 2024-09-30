18+
  • Развлечения
  • Спорт
  • News
Спорт

Лёд покорился: новосибирские спортсмены выиграли чемпионат по керлингу

Пара из нашего региона одержала в общей сложности семь побед и завоевала золото.

Наши спортсмены Ирина Рязанова и Даниил Зазульских выиграли чемпионат Сибирского федерального округа по кёрлингу среди смешанных пар! Соревнования проходили в Красноярске 16–23 сентября.

На ледовых дорожках Сибирской академии кёрлинга вели борьбу 20 команд, представляющих Красноярский край, Иркутскую, Кемеровскую Новосибирскую и Томскую области.

Пара из нашего региона оказалась сильнейшей в группе, одержала в общей сложности семь побед и завоевала золото. В финале новосибирцы обыграли иркутских соперников – в итоге команда «Комсомолл-1» (в ее составе Валерия Денисенко и Роман Кинаш) заняла второе место. Тройку лидеров замкнули хозяева турнира – «Красноярск-3» (Анастасия Осолодкова и Иван Осолодков).

Ирина Рязанова является мастером спорта России международного класса, Даниил – мастером спорта России. Тренирует спортсменов Артем Шмаков.

Фото: спортивная школа олимпийского резерва «Центр зимних видов спорта»

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: