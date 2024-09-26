Один из крупнейших международных турниров по киокусинкай пройдет в Новосибирской области

5 и 6 октября в Новосибирской области пройдет серия турниров по киокусинкай, в их числе - международные соревнования «32-й мемориал Андрея Якутова».

«Это имиджевое для региона мероприятие, которое ежегодно собирает сильнейших представителей вида спорта, – сказала в ходе заседания организационного комитета заместитель губернатора Новосибирской области Валентина Дудникова. – Большая работа проделана всеми структурами для того, чтобы соревнования стали настоящим спортивным праздником для жителей и гостей региона и способствовали популяризации вида спорта».



«Соревнования очень серьезные и собирают большое представительство спортсменов из разных стран и регионов России. Мемориал Якутова объединяет ежегодно сторонников киокусинкай, от мала до велика, из разных уголков России и зарубежных стран»,– отметил министр физической культуры и спорта Сергей Ахапов.



Турнир за короткие сроки из регионального вырос до уровня всероссийского, а в 2019 году – до международного уровня. Мемориал Якутова в современном формате – это комплекс турниров для разных возрастных групп спортсменов. В этом году одновременно пройдут сразу три старта: международные соревнования для молодежи (12–17 лет), Кубок России – для взрослых спортсменов (18+) и всероссийские соревнования – для детей (10–11 лет).



Масштабность мероприятия подтверждает ежегодное увеличение количества спортсменов и стран. В 2023 году «31-й мемориал Мемориала Андрея Якутова» собрал 894 участников из 16 стран, в этом году ожидается более 1000 участников из России, Республики Казахстан, Республики Беларусь, Кыргызской Республики, Грузии, Пакистана, Афганистана, Ирана, Турции, Монголии, ОАЭ.



Соревнования проходят в память об Андрее Якутове – одном из первых новосибирских спортсменов и тренеров, стоявшем у истоков развития киокусинкай в нашем регионе. Сегодня киокусинкай входит в число самых популярных и наиболее развитых видов восточных единоборств в Новосибирской области, наши спортсмены многократно становились победителями и призерами крупных международных и российских турниров.

Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru



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