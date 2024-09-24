В Новосибирске состоялись Кубок и Первенство России по спортивному ориентированию

На соревнования съехались спортсмены из семнадцати регионов страны.
В лесном массиве Советского района Новосибирска завершились Кубок и Первенство России по спортивному ориентированию на велосипедах. Соревнования собрали сильный состав, включая сильнейших спортсменов страны, мастеров спорта международного класса. Победителями стартов на разных дистанциях стали гости, у новосибирцев – три награды.
Больше 150 участников из 17 регионов России приняли участие в Кубке и Первенстве России по спортивному ориентированию на велосипедах. Среди них – многократные чемпионы мира и Европы, члены сборной России.
На личных дистанциях Кубка России первенствовали мастера спорта международного класса из Владимирской области Фолифоров Антон и Фолифорова Светлана. Наша Александра Димова заняла второе место на спринтерской дистанции, уступив победительнице 58 секунд и опередив бронзового призёра на полторы минуты. Эта медаль оказалась единственной в группе взрослых. В эстафете (3 человека) новосибирцы заняли пятое место, в эстафете (2 человека) наша команда показала шестой результат. На лонг-дистанции Александра Димова заняла пятое место, Тимофей Герасько финишировал восьмым.
В рамках первенства России Анастасия Брусенцова и Анастасия Стародубцева заняли третье место в эстафете (2 человека) в группе юниорок до двадцати одного года. Иван Дёмин, Леонид Маликов и Валерий Лисица – завоевали бронзовые медали в эстафете (3 человека) в группе юношей до пятнадцати лет.
Неудачным получился старт для одного из сильнейших спортсменов Новосибирской области Дмитрия Опарина, выступавшего в группе юниоров до 21 года. Он приболел перед стартом. Несмотря на неоптимальное самочувствие, он вышел на старт двухэтапной эстафеты с Александром Деминым. Наш дуэт шёл на втором месте, когда на третьем этапе у Опарина сломался велосипед. Поломка стоила десяти минут на возвращение на старт и замену велосипеда. После этого новосибирцы финишировали четвёртыми, проиграв две с половиной минуты бронзовым призёрам.
В командном зачёте Новосибирская область заняла четвёртое место в группах юниоров и юниорок до двадцати одного года и юношей-девушек до пятнадцати лет.
Комментарии (0)