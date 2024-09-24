Пятнадцать тысяч новосибирцев приняли участие во Всероссийском дне бега «Кросс нации»

Для легкоатлетов — профессионалов и любителей — были предусмотрены различные дистанции: от двухсот метров до двенадцати километров.
Крупнейший легкоатлетический праздник, который проводится в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», прошел в минувшую субботу сентября в районах и городских округах Новосибирской области.
Центральный старт состоялся в Новосибирске на лыжной базе «Красное знамя». Напомним, что в 2023 году база была реконструирована, оснащена новыми объектами, в том числе игровой площадкой, «умными» тренажерами и современными беговыми дорожками. Участниками центрального старта на «Красном знамени» стали более трех тысяч человек, от дошкольников до ветеранов. Для разных беговых групп были предусмотрены различные дистанции: 200, 1000, 4000, 8000 и 12000 метров.
«Ежегодно «Кросс нации» объединяет на беговых дистанциях тысячи профессиональных спортсменов и любителей легкой атлетики, – отметил министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов. – Это, безусловно, одно из самых любимых спортивно-массовых мероприятий среди жителей нашей области: часто люди выходят на старт со своими друзьями, с семьями, участвуют вместе с коллегами в корпоративной эстафете. На этих стартах представлен большой спектр дистанций, каждый, включая участников с ограниченными возможностями, может выбрать себе нагрузку по силам. Мы видим тенденцию, что спорт становится важной частью в жизни новосибирцев.
В последние годы кросс охватывает буквально все города и районы региона, которые всегда креативно подходят к организации мероприятия, готовят культурную программу, делают все, чтобы праздник прошел на высоте, оставил о себе лишь самые добрые впечатления и в будущем привлек новых участников».
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