Пятнадцать тысяч новосибирцев приняли участие во Всероссийском дне бега «Кросс нации»

Крупнейший легкоатлетический праздник, который проводится в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», прошел в минувшую субботу сентября в районах и городских округах Новосибирской области.

Центральный старт состоялся в Новосибирске на лыжной базе «Красное знамя». Напомним, что в 2023 году база была реконструирована, оснащена новыми объектами, в том числе игровой площадкой, «умными» тренажерами и современными беговыми дорожками. Участниками центрального старта на «Красном знамени» стали более трех тысяч человек, от дошкольников до ветеранов. Для разных беговых групп были предусмотрены различные дистанции: 200, 1000, 4000, 8000 и 12000 метров.