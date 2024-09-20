Побегут все. В Новосибирской области пройдут забеги «Кросса Нации»

Ежегодно в третью субботу сентября любители спорта во всех уголках России выходят на старт беговых дистанций. Всероссийский День бега «Кросс нации» в этом году состоится 21 сентября. Кросс проводится с 2004 года. Это одно из самых массовых и масштабных спортивных мероприятий на территории России, как по количеству участников, так и по географическому охвату.

В Новосибирской области старты состоятся в день бега практически во всех районах региона. Исключением станет Купинский район, где кросс состоится 27 сентября в рамках празднования 100-летнего юбилея района. Местные предприятия приготовили призы участникам, программа соревнований расширена семейным забегом, подобные старты состоятся и в других районах. Также во многих муниципальных образованиях состоятся старты дошкольников или команд детских садов. Почти везде специальными призами будут награждаться самые юные и самые возрастные участники «Кросса Нации». В Бердске, Новосибирске будут организованы забеги для людей с ограниченными возможностями. В ряде районов выделены старты для участников специальной военной операции. В Новосибирском районе будет проведён ВИП-забег на 2024 метра, а всего старты состоятся в трёх населённых пунктах – Краснообске, Верх-Туле, Степном. Организаторы с удовлетворением отмечают, что уже сейчас количество заявок опережает плановые показатели.