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Новосибирский спортсмен — на пьедестале победителей чемпионата России по биатлону

Наш атлет стал самым молодым участником индивидуальной гонки.

В Красноярске завершился чемпионат России по биатлону. В индивидуальной гонке на 20 км бронзовую медаль завоевал новосибирец Леонид Кульгускин.

Летний чемпионат России собрал большинство ведущих биатлонистов страны и принёс немало неожиданных результатов. Одной из сенсаций индивидуальной гонки на 20 км стала бронза Леонида Кульгускина. Спортсмену СШОР по биатлону Новосибирской области – 19 лет, он был самым молодым участником индивидуальной гонки и единственным младше 22 лет. Сибиряк не допустил промахов на четырёх огневых рубежах и уступил 18 секунд победителю гонки – Кириллу Бажину из Свердловской области.

В спринтерской гонке на 10 км Леонид Кульгускин показал пятый результат с одним промахом на двух огневых рубежах. Стоит отметить девятое место Олега Домичека в индивидуальной гонке на 20 км (2 промаха). В эстафетной гонке мужская сборная Новосибирской области стала десятой. 

В соревнованиях женщин лучшие результаты показала Анастасия Гришина. Она заняла 13 место в индивидуальной гонке (3 промаха) и 17 место в спринте (3 промаха).

Фото: Союз биатлонистов России

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