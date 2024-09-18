Новосибирский спортсмен — на пьедестале победителей чемпионата России по биатлону

В спринтерской гонке на 10 км Леонид Кульгускин показал пятый результат с одним промахом на двух огневых рубежах. Стоит отметить девятое место Олега Домичека в индивидуальной гонке на 20 км (2 промаха). В эстафетной гонке мужская сборная Новосибирской области стала десятой.

В соревнованиях женщин лучшие результаты показала Анастасия Гришина. Она заняла 13 место в индивидуальной гонке (3 промаха) и 17 место в спринте (3 промаха).

Фото: Союз биатлонистов России