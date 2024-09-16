Новосибирский самбист стал призером всероссийских спортивных игр Александра Невского

Делегация Новосибирской области приняла участие во вторых Всероссийских спортивных играх Александра Невского. Эти соревнования пополнили национальный спортивный календарь в сентябре 2023 года. Напомним, первый такой турнир принимала Кемеровская область, борьбу за награды по четырем видам спорта вели тогда 427 участников в возрасте 12–14 лет из 36 субъектов РФ. Сборная нашей области замкнула призовую тройку в общекомандном зачете.

Спустя год задача усложнилась: на старты вторых Всероссийских игр Александра Невского вышли уже около 3000 молодых спортсменов, представляющих 68 регионов России и Республику Беларусь. Увеличилось и число видов программы: составили ее соревнования по баскетболу 3х3, настольному теннису, самбо, фиджитал-хоккею, футзалу, шахматам и многоборью ГТО.

Новосибирцы вели борьбу в мини-футболе, баскетболе 3х3 (девушки), самбо, настольном теннисе, шахматах.