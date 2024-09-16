Новосибирский самбист стал призером всероссийских спортивных игр Александра Невского

Наши атлеты боролись за медали в мини-футболе, баскетболе 3х3 (девушки), самбо, настольном теннисе и шахматах.
Делегация Новосибирской области приняла участие во вторых Всероссийских спортивных играх Александра Невского. Эти соревнования пополнили национальный спортивный календарь в сентябре 2023 года. Напомним, первый такой турнир принимала Кемеровская область, борьбу за награды по четырем видам спорта вели тогда 427 участников в возрасте 12–14 лет из 36 субъектов РФ. Сборная нашей области замкнула призовую тройку в общекомандном зачете.
Спустя год задача усложнилась: на старты вторых Всероссийских игр Александра Невского вышли уже около 3000 молодых спортсменов, представляющих 68 регионов России и Республику Беларусь. Увеличилось и число видов программы: составили ее соревнования по баскетболу 3х3, настольному теннису, самбо, фиджитал-хоккею, футзалу, шахматам и многоборью ГТО.
Новосибирцы вели борьбу в мини-футболе, баскетболе 3х3 (девушки), самбо, настольном теннисе, шахматах.
Единственную медаль в условиях возросшей конкуренции удалось завоевать нашему самбисту: Сырым Кожабаев стал бронзовым призером в весовой категории до 59 кг. Он успешно пробился в полуфинал, но в борьбе за выход в финальный тур уступил хозяину соревнований Ярославу Манжуле, который затем стал победителем игр в своем весе. Второе место – у Сулеймана Тангиева (Москва). Бронзы по итогам борьбы вручались две, и наш Сырым разделил третью ступень пьедестала с еще одним полуфиналистом – это Гор Цугунян (Калужская область). Тренирует сибиряка Николай Бирюлин.
Другие наши ребята – участники игр – медалей завоевать не смогли. Футболисты завершили борьбу на стадии 1/8 финала, баскетболистки – на 1/16. Команда шахматистов показала 12 результат. В общекомандном зачете сборная Новосибирской области заняла 15 место среди 69 территорий, которые выступали на играх. Победу праздновал Санкт-Петербург, на второй и третьей ступенях пьедестала расположились Свердловская и Кемеровская области соответственно.
Фото: сайт правительства Нижегородской области, sport.nso.ru
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