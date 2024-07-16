Новосибирская спортсменка победила на первенстве России по гребному слалому

Старты принимает поселок Богородское Московской области. В первенстве участвуют спортсмены до 17 лет, а наряду с ними ведут борьбу их младшие товарищи, до 15 лет, – в рамках всероссийских соревнований «Юность России». События развернулись на искусственном канале современного уровня.

«Вписала свое имя в историю новосибирского гребного слалома Полина Якуба. Она стала первой слаломисткой из Новосибирска, которая завоевала золотую медаль на первенствах России, выиграв в классе «каноэ-одиночка» среди девушек», – сообщает нам национальная федерация гребного слалома.