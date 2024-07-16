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Спорт

Новосибирская спортсменка победила на первенстве России по гребному слалому

Полина Якуба выиграла золото в классе «каноэ-одиночка» среди девушек.

Старты принимает поселок Богородское Московской области. В первенстве участвуют спортсмены до 17 лет, а наряду с ними ведут борьбу их младшие товарищи, до 15 лет, – в рамках всероссийских соревнований «Юность России». События развернулись на искусственном канале современного уровня.

«Вписала свое имя в историю новосибирского гребного  слалома Полина Якуба. Она стала первой слаломисткой из Новосибирска,  которая завоевала золотую медаль на первенствах России, выиграв в классе «каноэ-одиночка» среди девушек», – сообщает нам национальная федерация гребного слалома.

Второе место в этом виде программы – Елизаветы Рябиковой из Подмосковья. Тройку лидеров замкнула Кира Рогова, Санкт-Петербург.

Наша пятнадцатилетняя слаломистка Полина Якуба – воспитанница МБУ ДО «Спортивная школа технического, экстремального, интеллектуального спорта» (ТЭИС). Кандидат в мастера спорта. Тренируется у Андрея и Светланы Третьяковых.

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