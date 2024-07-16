Новосибирская спортсменка победила на первенстве России по гребному слалому

Полина Якуба выиграла золото в классе «каноэ-одиночка» среди девушек.
Старты принимает поселок Богородское Московской области. В первенстве участвуют спортсмены до 17 лет, а наряду с ними ведут борьбу их младшие товарищи, до 15 лет, – в рамках всероссийских соревнований «Юность России». События развернулись на искусственном канале современного уровня.
«Вписала свое имя в историю новосибирского гребного слалома Полина Якуба. Она стала первой слаломисткой из Новосибирска, которая завоевала золотую медаль на первенствах России, выиграв в классе «каноэ-одиночка» среди девушек», – сообщает нам национальная федерация гребного слалома.
Второе место в этом виде программы – Елизаветы Рябиковой из Подмосковья. Тройку лидеров замкнула Кира Рогова, Санкт-Петербург.
Наша пятнадцатилетняя слаломистка Полина Якуба – воспитанница МБУ ДО «Спортивная школа технического, экстремального, интеллектуального спорта» (ТЭИС). Кандидат в мастера спорта. Тренируется у Андрея и Светланы Третьяковых.
Комментарии (0)