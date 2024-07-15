Новосибирские бегуны взяли две медали на Кубке России по легкой атлетике

На Кубке России по легкой атлетике в Чебоксарах новосибирцы выиграли две медали. Обе – бронзовые. Причем на одной и той же дистанции. В мужском забеге на 5000 метров третий результат показал Артем Король, он справился с задачей за 14 минут 5,12 секунды. Победителем данного забега стал Владимир Никитин (Москва/Пермский край). Лидер показал явное преимущество, его время – 13.38,71. Вторым прибыл к финишу Егор Лимонов (Санкт-Петербург) – 14.03,48.

У женщин на «пятерке» бронзовым призером стала наша Мария Ермакова, дистанцию она одолела за 15 минут 28,99 секунды. Буквально секунда отделяла сибирячку от второго места: чуть быстрее на финише оказалась Ольга Вовк (Ростовская область) – 15.27,97. А золото, с чуть более заметным отрывом, завоевала бегунья из северной столицы Любовь Дубровская – 15.23,45.

Артем Король тренируется у Олега Габидулина, наставник Марии Ермаковой – Сергей Наумов.

Кубок России собрал сильнейших легкоатлетов страны. В общей сложности они разыграли 40 комплектов наград в различных дисциплинах – беговых и технических.

Новосибирскую область в столице Чувашской Республики представляли 12 спортсменов. Трижды отдельные из них останавливались в шаге от пьедестала: Карина Костромина показала четвертый результат в беге на 3000 метров с препятствиями, Полина Бабочкина заняла аналогичную позицию по итогам соревнований на двухсотметровке.

Кроме того, четвертыми финишировали наши девушки в эстафете 4 х 100 метров. В составе команды вели борьбу Виктория Первушина, Яна Гребенщикова, Ольга Палиенко и Полина Бабочкина. Их опередили соперницы из Краснодарского края, Санкт-Петербурга и Воронежской области, занявшие первое, второе и третье места соответственно.