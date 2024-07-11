Сильнейшие спортсмены страны соберутся в Новосибирске на чемпионате России по тяжелой атлетике

С 17 июля в многофункциональной ледовой арене «Сибирь-Арена» стартует чемпионат России по тяжелой атлетике. Вопросы подготовки к соревнованиям обсудили на заседании организационного комитета по подготовке и проведению чемпионата России по тяжелой атлетике в Новосибирске, прошедшего под председательством заместителя губернатора Сергея Нелюбова.

«Второй раз Новосибирская область принимает национальный старт по тяжелой атлетике. Тяжелая атлетика базовый вид спорта для нашего региона. В 2019 годы мы на хорошем уровне провели чемпионат. Сейчас, когда у нас есть современные спортивные объекты, уверен, что мероприятие пройдет ярко и интересно», – отметил Сергей Нелюбов.

Министр физической культуры и спорта Сергей Ахапов, подчеркнул, что «Сибирь-Арена» готова к проведению данного соревнования: проработаны все ключевые вопросы в соответствии с требованиями Федерации тяжелой атлетики России. В турнире примут участие спортсмены из 65 регионов страны.

Соревнования будут проводиться среди мужчин и женщин в 20 весовых категориях, всего ожидается участие более 260 спортсменов. Наш регион уже принимала чемпионат России по тяжелой атлетике в 2019 году. Федерация тяжелой атлетики Новосибирской области совместно с министерством физической культуры и спорта региона получила высокую оценку проводимой работы от руководства Федерации тяжелой атлетики России, и получила право проведения чемпионата России в 2024 году.

Соревнования станут настоящим праздником для всех поклонников «железной игры». Успешное проведение чемпионата поможет привлечь внимание жителей Новосибирска к тяжелой атлетике, вдохновит вести активный и здоровый образ жизни, а также повысит узнаваемость Новосибирска, как спортивного центра, и позволит привлечь в город крупные спортивные мероприятия всероссийского и международного уровня в будущем.

Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru



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