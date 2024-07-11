В новосибирском правительстве поздравили победителей Игр БРИКС

Губернатор Андрей Травников поздравил атлетов и их наставников с участием в масштабном спортивном турнире и достойным результатом. «Двенадцать медалей — серьёзный вклад в общероссийскую копилку и гордость для жителей нашего региона. Сегодня интерес к союзу стран БРИКС в мире растёт: все следят за новостями, всё больше стран хотят войти в состав БРИКС. И то, что игры прошли так масштабно, для кого-то могло стать удивлением, шоком, разочарованием, для кого-то – подтверждением, что мир меняется и в 21 веке он всё-таки станет многополярным.

Очень важна и спортивная значимость соревнований. Особенно в ситуации, когда многие официальные мероприятия зарегулированы, используются как политические инструменты, в том числе и олимпийское движение. Мы видим, что оно вынуждено отходить от своих исторических принципов.

И такой большой интерес со стороны атлетов из многих стран к Играм БРИКС – абсолютно открытым, свободным, очищенным от надуманных условий и ограничений, мне кажется, — лучшее подтверждение, что настоящие спортивное движение – оно такое. Не то, что мы сможем увидеть через несколько дней в Париже, а то, что мы видели этим летом в Казани», — заявил Андрей Травников.