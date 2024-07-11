В новосибирском правительстве поздравили победителей Игр БРИКС

Наши спортсмены завоевали 12 медалей на Играх БРИКС в составе сборной России: в копилке новосибирцев пять золотых, четыре серебряных и три бронзовых медали.
Губернатор Андрей Травников поздравил атлетов и их наставников с участием в масштабном спортивном турнире и достойным результатом. «Двенадцать медалей — серьёзный вклад в общероссийскую копилку и гордость для жителей нашего региона. Сегодня интерес к союзу стран БРИКС в мире растёт: все следят за новостями, всё больше стран хотят войти в состав БРИКС. И то, что игры прошли так масштабно, для кого-то могло стать удивлением, шоком, разочарованием, для кого-то – подтверждением, что мир меняется и в 21 веке он всё-таки станет многополярным.
Очень важна и спортивная значимость соревнований. Особенно в ситуации, когда многие официальные мероприятия зарегулированы, используются как политические инструменты, в том числе и олимпийское движение. Мы видим, что оно вынуждено отходить от своих исторических принципов.
И такой большой интерес со стороны атлетов из многих стран к Играм БРИКС – абсолютно открытым, свободным, очищенным от надуманных условий и ограничений, мне кажется, — лучшее подтверждение, что настоящие спортивное движение – оно такое. Не то, что мы сможем увидеть через несколько дней в Париже, а то, что мы видели этим летом в Казани», — заявил Андрей Травников.
Золото на Играх БРИКС завоевали Дарья Зарубенкова (плавание на спине, 200 метров), Анатолий Костенко (сабля, командные соревнования в составе сборной), Кристина Войтенко (соревнования по художественной гимнастике, личное многоборье), Арина Ковшова (командные соревнования по художественной гимнастике в составе сборной), Сергей Степанов (соревнования по греко-римской борьбе в весовой категории 77 кг).
Как подчеркнул министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов, всего в Играх БРИКС от нашей области принимали участие 12 спортсменов по восьми видам спорта, которые являются базовыми для нашей области: бокс, самбо, каратэ, художественная гимнастика, плавание, легкая атлетика, фехтование, спортивная борьба (дисциплина греко-римская).
Сами спортсмены высоко оценивают уровень организации соревнований. «Для меня, как спортсмена, это был глоток свежего воздуха, и я получил очень много положительных эмоций, фехтуя на подиуме, слыша болельщиков; слыша гимн нашей страны, стоя на пьедестале. А организация была на уровне международных соревнований, ничем не уступала тем, в которых я принимал участие», — отметил Анатолий Костенко, двухкратный Чемпион мира среди юниоров в командном зачете и победитель первенства Европы среди молодёжи в личном зачете.
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