В Новосибирской области проведут более ста международных и всероссийских соревнований в этом году

Губернатор Новосибирской области рассмотрел вопросы организации и проведения в регионе спортивных соревнований различного уровня.

«Спортивная афиша становится более разнообразной и насыщенной. Полностью поддерживаю подход, что акцент нужно делать не только на базовых видах спорта. Ведь важно не только порадовать болельщиков, но и вовлечь как можно большее количество жителей, в первую очередь юных, в занятия физкультурой и спортом», – подчеркнул губернатор Андрей Травников.

О том, как организована эта работа, губернатору Андрею Травникову на оперативном совещании доложил министр физкультуры и спорта региона Сергей Ахапов.

На территории региона проводятся муниципальные, областные, всероссийские и международные соревнования. Количество соревнований ежегодно растёт. Для сравнения, в 2019 году было проведено 700 физкультурных и спортивных мероприятий, в которых приняло участие более 160 тыс. человек. В I полугодии 2024 года уже более 500.

В Новосибирской области реализуются профильные мероприятия в рамках нацпроектов, а также региональные инициативы, позволяющие обновлять или создавать спортивные объекты. Как пример, лыжероллерная трасса в Маслянинском районе, которая используется для развития биатлона в районе. В этом году были впервые проведены на этой трассе Всероссийские соревнования по велосипедному спорту.