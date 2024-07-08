Сборная Сибири завоевала второе общекомандное место на Международных играх «Дети Азии»

По общему количеству медалей сборная Сибирского федерального округа показала лучший результат среди всех команд. Спортсмены Новосибирской области внесли в копилку сборной СФО 4 золотые, 6 серебряных, 13 бронзовых медалей. Наши атлеты выиграли награды в 13 видах спорта из 16, в которых они выступали на играх. Две золотые медали завоевал новосибирский пловец Иван Сидоров, чемпионами в своих дисциплинах также стали Арина Ковшова (художественная гимнастика) и Александр Третьяков (дзюдо).

VIII Международные игры «Дети Азии» по 24 видам спорта, в которых приняли участие 30 команд из 24 стран, проходили с 26 июня по 6 июля в Якутске. Среди юных спортсменов было разыграно 239 комплектов медалей. В церемонии закрытия игр «Дети Азии» принял участие Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, на церемонии открытия участников приветствовал Президент олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Гостями игр были представители министерства физической культуры и спорта Новосибирской области, которые отметили высокий организационный уровень соревнований.