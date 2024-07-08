Сборная Сибири завоевала второе общекомандное место на Международных играх «Дети Азии»

Юные спортсмены из Новосибирской области взяли 23 медали на Играх.
По общему количеству медалей сборная Сибирского федерального округа показала лучший результат среди всех команд. Спортсмены Новосибирской области внесли в копилку сборной СФО 4 золотые, 6 серебряных, 13 бронзовых медалей. Наши атлеты выиграли награды в 13 видах спорта из 16, в которых они выступали на играх. Две золотые медали завоевал новосибирский пловец Иван Сидоров, чемпионами в своих дисциплинах также стали Арина Ковшова (художественная гимнастика) и Александр Третьяков (дзюдо).
VIII Международные игры «Дети Азии» по 24 видам спорта, в которых приняли участие 30 команд из 24 стран, проходили с 26 июня по 6 июля в Якутске. Среди юных спортсменов было разыграно 239 комплектов медалей. В церемонии закрытия игр «Дети Азии» принял участие Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, на церемонии открытия участников приветствовал Президент олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Гостями игр были представители министерства физической культуры и спорта Новосибирской области, которые отметили высокий организационный уровень соревнований.
«Международные игры «Дети Азии» не случайно сравнивают с Олимпийскими играми для юных спортсменов, – подчеркнул министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов. – Здесь соблюдаются принципы олимпизма. Игры открыты, здесь чувствуется атмосфера дружбы, объединения участников, хотя на площадках идёт настоящая спортивная борьба. Игры показали, что конкуренция между командами растёт. Развитие спорта и всесторонняя поддержка наших спортсменов - один из ваднейших приоритетов работы Правительства Новосибирской области».
В общекомандном зачёте в последние дни VIII Международных игр «Дети Азии» резкий рывок совершила команда Узбекистана. Турнир по боксу принёс узбекской команде 7 золотых медалей. Единственным финалистом в команде СФО был новосибирец Сергей Потапов – он занял второе место. На VII играх «Дети Азии» во Владивостоке Узбекистан занял второе место, немного уступив сибирякам. На этот раз в Якутске гости взяли реванш. У нашей команды второе место, хотя по общему количеству медалей сборная Сибирского федерального округа показала лучший результат среди всех команд, завоевав 94 награды (31 золотую, 31 серебряную и 32 бронзовых).
1 место – Узбекистан (36-31-21).
2 место – Сибирский федеральный округ (31-31-32).
3 место – Республика Беларусь (27-21-30).
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