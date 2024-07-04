Новосибирский спортсмен завоевал золото на первенстве Европы в греко-римской борьбе

Новосибирский борец Грайр Оганесян выиграл первенство Европы среди спортсменов не старше 20 лет по спортивной борьбе в дисциплине «греко-римская борьба». Турнир проходит в сербском городе Нови-Сад. В финале наш атлет одержал волевую победу над соперником из Армении.

Два спортсмена из Новосибирской области были включены в состав сборной России по греко-римской борьбе для участия в первенстве Европы до 20 лет. В феврале Грайр Оганесян (в/к до 67 кг) и Александр Мелехов (в/к до 130 кг) стали победителями первенства России.

Накануне старта наш тяжеловес Александр Мелехов получил травму и был вынужден пропустить турнир. Таким образом, в сербском городе Нови-Сад наш регион представлял только Грайр Оганесян.