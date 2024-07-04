Новосибирский спортсмен завоевал золото на первенстве Европы в греко-римской борьбе

В финальном поединке наш атлет одержал победу над соперником из Армении.
Новосибирский борец Грайр Оганесян выиграл первенство Европы среди спортсменов не старше 20 лет по спортивной борьбе в дисциплине «греко-римская борьба». Турнир проходит в сербском городе Нови-Сад. В финале наш атлет одержал волевую победу над соперником из Армении.
Два спортсмена из Новосибирской области были включены в состав сборной России по греко-римской борьбе для участия в первенстве Европы до 20 лет. В феврале Грайр Оганесян (в/к до 67 кг) и Александр Мелехов (в/к до 130 кг) стали победителями первенства России.
Накануне старта наш тяжеловес Александр Мелехов получил травму и был вынужден пропустить турнир. Таким образом, в сербском городе Нови-Сад наш регион представлял только Грайр Оганесян.
В первом поединке в весовой категории до 67 килограммов воспитанник клуба «СКА-Первомаец», тренера Алексея Амирова в напряжённой схватке взял верх над Фараимом Мустафаевым из Азербайджана 5:3. По ходу схватки сибиряк уступал, но сумел отыграться и одержал победу над неуступчивым оппонентом. Следующая схватка против Иосифа Ионеску из Румынии завершилась досрочно. За 4 минуты и 23 секунды Оганесян выиграл 8:0. Четвертьфинал против белоруса Вячеслава Жехалова получился вязким, новосибирец выиграл 3:1. А вот в полуфинале Оганесян снова сократил время схватки – за 4 минуты и 9 секунд он набрал 8 безответных баллов в поединке против грузина Рати Хозреванидзе.
В финале Грайр Оганесян встречался с победителем первенства мира среди борцов до 17 лет Гаспаром Тертеряном из Армении. Для Оганесяна первенство в Нови-Саде было дебютом на международной арене. Атлеты обменялись баллами за активность. В партере Оганесян не сумел совершить приём, а Тертерян сделал накат и повёл в счёте 3:1. До конца схватки оставалось меньше двух минут. Оганесян нашел брешь в защите соперника – в стойке перевёл его в партер, затем наш борец выдержал атаки соперника, нашёл момент, чтобы вытолкнуть его за пределы ковра и выиграл со счётом 4:3.
По итогам первенства Европы по греко-римской борьбе в группе U20 у сборной России 3 золотые, 1 серебряная и 3 бронзовые медали.
Фото: uww.org
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