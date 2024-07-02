В регионе проходят состязания Кубка Федерации пожарно-спасательного спорта.
В Новосибирской области стартовал Кубок Федерации пожарно-спасательного спорта среди сибирских главных управлений МЧС России. Соревнования собрали более двухсот спортсменов из десяти регионов. Аналогичные старты проходят во всех федеральных округах и являются отборочными перед чемпионатом России.
Кубок Федерации пожарно-спасательного спорта является одним из главных стартов сезона и проводится ежегодно во всех федеральных округах. Новосибирская область в третий раз принимает соревнования Сибирского федерального округа. Раньше они проходили у нас в 2011 и 2019 годах.
В турнире участвуют 10 региональных команд сибирских главных управлений МЧС России. Отдельно разыгрывается командный зачёт среди юношей и девушек от 14 до 18 лет, а также взрослых спортсменов.
Кубок Федерации пожарно-спасательного спорта стартовал с соревнований в пожарной эстафете. В ней на первом этапе участники по лестнице забегают на небольшое строение высотой 2,5 метра, бегут по крыше, затем спрыгивают с неё. На втором этапе атлет по ходу забега преодолевает двухметровый забор. На третьем этапе спортсмен пробегает по сходням, разматывает пожарные рукава и присоединяет их к крану. На четвёртом этапе участник подхватывает огнетушитель и тушит огонь.
Мужская сборная Новосибирской области одержала победу в пожарной эстафете, установив областной рекорд – 57,02 секунды. Для обычного человека – в принципе пробежать 400 метров быстрее минуты – непосильная задача, а спортсмены-пожарные по ходу дистанции сумели ещё забраться на крышу, преодолеть забор, развернуть и подключить рукав и потушить небольшое возгорание.
В составе нашей команды выступали мастера спорта России – Михаил Карсаков, Дмитрий Кудренко, Александр Федоров и молодой перворазрядник Максим Тихомиров. Новосибирская сборная пять лет не побеждала в пожарной эстафете. Однако это лишь первый шаг в общекомандном зачёте. Борьба будет жаркой - сборные сибирских главных управлений МЧС России показали высокий уровень мастерства в пожарной эстафете. Шесть команд пробежали быстрее минуты, а команда Красноярского края отстала всего на 0,22 секунды, заняв второе место. Третье место заняла команда Иркутской области с результатом 57,88 секунды.
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства физической культуры и спорта Новосибирской области sport.nso.ru
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