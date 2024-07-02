Мужская сборная Новосибирской области одержала победу в пожарной эстафете

В Новосибирской области стартовал Кубок Федерации пожарно-спасательного спорта среди сибирских главных управлений МЧС России. Соревнования собрали более двухсот спортсменов из десяти регионов. Аналогичные старты проходят во всех федеральных округах и являются отборочными перед чемпионатом России.

Кубок Федерации пожарно-спасательного спорта является одним из главных стартов сезона и проводится ежегодно во всех федеральных округах. Новосибирская область в третий раз принимает соревнования Сибирского федерального округа. Раньше они проходили у нас в 2011 и 2019 годах.