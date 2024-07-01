За пять дней игр «Дети Азии» новосибирские спортсмены завоевали одиннадцать медалей

Лидерами среди юных новосибирских атлетов пока являются пловцы, на счету которых четыре медали, в том числе два золота.
Международные спортивные игры «Дети Азии» перевалили через экватор. Пять дней июньской соревновательной программы принесли новосибирским спортсменам 3 золотые, 2 серебряные и 6 бронзовых наград.
В общей сложности новосибирские спортсмены пробились в сборную Сибирского федерального округа в 16 видах спорта. На минувшей неделе на пьедестал поднимались представители 6 видов. Лидерами пока являются пловцы. На их счету 4 медали, в том числе 2 золотые награды.
Иван Сидоров выиграл заплыв на 100 метров брассом. 15-летний воспитанник Надежды Климовой и тренерской бригады Александра Секисова и Екатерины Политько на 0.15 секунды опередил соперника из Уральского федерального округа. В комбинированной эстафете 4 по 100 метров юноши СФО почти на 4 секунды опередили команду из Дальневосточного федерального округа, третьими финишировали пловцы из Казахстана.
Арина Ковшова заняла четвёртое место по программе многоборья в художественной гимнастике. Воспитанница Татьяны Амельченко, Надежды Юхневич и Евгении Канаевой вышла в финалы во всех четырёх видах и заняла пятые места в упражнениях с лентой, обручем и мячом. А вот упражнения с булавами принесли новосибирской спортсменке золотую медаль. В острой конкуренции она опередила Ульяну Янус из Омска.
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства физической культуры и спорта Новосибирской области sport.nso.ru
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