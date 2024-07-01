За пять дней игр «Дети Азии» новосибирские спортсмены завоевали одиннадцать медалей

Иван Сидоров выиграл заплыв на 100 метров брассом. 15-летний воспитанник Надежды Климовой и тренерской бригады Александра Секисова и Екатерины Политько на 0.15 секунды опередил соперника из Уральского федерального округа. В комбинированной эстафете 4 по 100 метров юноши СФО почти на 4 секунды опередили команду из Дальневосточного федерального округа, третьими финишировали пловцы из Казахстана.

Арина Ковшова заняла четвёртое место по программе многоборья в художественной гимнастике. Воспитанница Татьяны Амельченко, Надежды Юхневич и Евгении Канаевой вышла в финалы во всех четырёх видах и заняла пятые места в упражнениях с лентой, обручем и мячом. А вот упражнения с булавами принесли новосибирской спортсменке золотую медаль. В острой конкуренции она опередила Ульяну Янус из Омска.

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства физической культуры и спорта Новосибирской области sport.nso.ru

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