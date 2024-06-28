Новосибирские фехтовальщики с поражением опорно-двигательного аппарата завоевали общекомандное серебро на чемпионате России

Состязания проходили во всех видах оружия — шпаге, рапире и сабле.
Чемпионат России по фехтованию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) прошел в Уфе. Сборная Новосибирской области в столице Башкортостана вновь доказала свой высокий класс.
Наши спортсмены завоевали серию наград и заняли второе общекомандное место, уступив лишь Москве. Тройку лидеров замкнули хозяева соревнований.
Свое мастерство на минувших стартах показали 105 спортсменов из 15 регионов страны. В числе участников – сильнейшие фехтовальщики-паралимпийцы России, среди которых чемпионы и призеры Паралимпийских игр 2021 года. Состязания прошли во всех видах оружия – шпаге, рапире и сабле. Были разыграны медали в личном и командном зачетах.
Первый день турнира выявил лидеров индивидуального первенства в мужской шпаге и женской рапире. Среди шпажистов категории А вновь не оказалось равных новосибирцу Максиму Шабурову, чемпиону и призеру Паралимпиады в Токио. В финале он обыграл Романа Федяева (Санкт-Петербург/Омская область).
Между тем в паралимпийских классах В и С завоевали бронзовые медали Алексей Иваньев и Александр Логутенко соответственно. Таким образом трое наших спортсменов положили счет призовым местам на чемпионате страны.
Второй день увенчался для нас тремя наградами: в рапире Логутенко стал вторым, Шабуров – третьим. Женщины разыграли медали в шпаге, серебряным призером в этом виде программы стала наша Виктория Смертина (категория А).
На третий день спортсмены вновь сменили оружие: и мужчины, и женщины взялись за саблю, которая стала самой медалеемкой для нашей команды. В категории А Максим Шабуров праздновал победу, одолев в финальном поединке того же Федяева. Наши Михаил Карпов, Виктор Дронов и Виктория Смертина положили в свой актив по бронзе. Первое место в категории В занял Алексей Иваньев.
В дальнейшем чемпионат продолжили командные бои. Мужская сборная Новосибирской области успешно доказала свое превосходство в двух видах оружия – шпаге и сабле, а в рапире стала второй.
Золото в соревнованиях шпажистов добывали Максим Шабуров, Алексей Иваньев и Михаил Карпов. Финал они провели со сборной Омской области. Как сообщает Ассоциация паралимпийского фехтования России, первый бой Максим Шабуров и омич Илья Голтелов закончили вничью – 5:5. Дальше на протяжении матча шла равная, очень интересная борьба. Первый круг закончился с небольшим перевесом омичей – 15:12. К концу второго круга новосибирцы благодаря победам Шабурова над Александром Кузюковым (9:6) и Михаила Карпова над Вадимом Шенфельдом (6:3) уже вели два укола – 30:28. В седьмом бою Кузюков отыграл один укол у Алексея Иваньева (35:34 в пользу новосибирцев). Но в следующем поединке Голтелов не смог ответить ничем Михаилу Карпову (40:34). А Шабуров оформил победу – 45:40.
Следующий вид оружия – рапира. Здесь финалистами мужского командного турнира стали Новосибирская область и первая сборная команды Башкортостана. В прошлом году, отмечает Ассоциация, картина была аналогичной, даже составы команд абсолютно совпали с прошлогодними. Однако итог оказался противоположным. Если на чемпионате России – 2023 победу в финале со счетом 45:40 одержали новосибирцы, то в этом году чемпионами – почти с таким счетом, 45:38 – стали хозяева дорожки. На протяжении встречи соперники вели равную борьбу, но уфимцы «под занавес» оказались чуть удачливее. Серебро в командной рапире завоевали Алексей Иваньев, Михаил Карпов, Илья Чернышов и Максим Шабуров.
И вот – сабельный турнир. В финале встретились Новосибирская область и Санкт-Петербург. После первого круга сибиряки уступали в счете – 12:15, но к концу второго смогли отыграть шесть очков. Сохранили преимущество до конца боя и завершили его со счетом 45:36. Победу праздновали Максим Шабуров, Алексей Иваньев, Михаил Карпов и Виктор Дронов.
Подготовили наших спортсменов заслуженные тренеры России Мурат Конурбаев, Сергей Тазеев и Александр Машин.
Фото: sport.nso.ru
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