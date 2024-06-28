Новосибирские фехтовальщики с поражением опорно-двигательного аппарата завоевали общекомандное серебро на чемпионате России

Чемпионат России по фехтованию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) прошел в Уфе. Сборная Новосибирской области в столице Башкортостана вновь доказала свой высокий класс.

Наши спортсмены завоевали серию наград и заняли второе общекомандное место, уступив лишь Москве. Тройку лидеров замкнули хозяева соревнований.

Свое мастерство на минувших стартах показали 105 спортсменов из 15 регионов страны. В числе участников – сильнейшие фехтовальщики-паралимпийцы России, среди которых чемпионы и призеры Паралимпийских игр 2021 года. Состязания прошли во всех видах оружия – шпаге, рапире и сабле. Были разыграны медали в личном и командном зачетах.

Первый день турнира выявил лидеров индивидуального первенства в мужской шпаге и женской рапире. Среди шпажистов категории А вновь не оказалось равных новосибирцу Максиму Шабурову, чемпиону и призеру Паралимпиады в Токио. В финале он обыграл Романа Федяева (Санкт-Петербург/Омская область).

Между тем в паралимпийских классах В и С завоевали бронзовые медали Алексей Иваньев и Александр Логутенко соответственно. Таким образом трое наших спортсменов положили счет призовым местам на чемпионате страны.

Второй день увенчался для нас тремя наградами: в рапире Логутенко стал вторым, Шабуров – третьим. Женщины разыграли медали в шпаге, серебряным призером в этом виде программы стала наша Виктория Смертина (категория А).