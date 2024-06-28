Программа Сибирского фестиваля бега в этом году будет расширена

Организационный комитет готовит программу Сибирского фестиваля бега, который традиционно проходит во вторую субботу сентября.

Сибирский фестиваль бега, главным событием которого является полумарафон памяти выдающегося тренера Александра Раевича, ждет своих участников. Открыта регистрация на сайте на дистанции 1,5 км, 3 км, 10 и 21,1 км. Забег на 10 километров будет в этом году впервые проходить в рамках Сибирского фестиваля бега.

Для юных участников мероприятия запланированы забеги на 1,5 км – здесь организаторы разделили забеги на две группы. Первая группа – дети 2013–2016 гг. р., во второй – 2010–2012 гг. р. Также сохранится дистанция в 60 метров для дошкольников и старт ползунков. Выйдут на дистанции и корпоративные команды.

Большое внимание будет уделено сопутствующим мероприятиям для того, чтобы все жители и гости региона могли насладиться атмосферой спортивного праздника.

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства физической культуры и спорта Новосибирской области sport.nso.ru

6+