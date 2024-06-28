18+
  • Развлечения
  • Спорт
  • News
Спорт

В Новосибирской области состоится Кубок Федерации пожарно-спасательного спорта

Состязания будут проходить в несколько этапов: первый из них — пожарная эстафета, которая завершится зрелищным тушением огня.

pxhere.com

С 2 по 5 июля на стадионе «Фламинго» в Новосибирске пройдут соревнования Кубка Федерации пожарно-спасательного спорта среди сибирских главных управлений МЧС России. В соревнованиях примут участие около 250 спортсменов, об этом было заявлено на заседании оргкомитета соревнований под руководством заместителя Губернатора Новосибирской области Сергея Нелюбова.

«Кубок Федерации пожарно-спасательного спорта уже проводился в нашем регионе в 2011 и 2019 годах. Ранее мы принимали эти соревнования на стадионе «Спартак», сейчас необходимая инфраструктура создана на стадионе «Фламинго» в Кировском районе. Открытие соревнований состоится 2 июля на Михайловской набережной», – рассказал Сергей Нелюбов.
 
Кубок Федерации ежегодно проводится в разных регионах. Это межрегиональные соревнования главных управлений в Сибирском федеральном округе. В них участвуют  юноши и девушки от 14 до 18 лет и взрослые спортсмены в отдельной группе. 
 
В первый день соревнований 2 июля атлеты будут показывать мастерство в пожарной эстафете. Она состоит из четырех этапов и завершается зрелищным тушением огня. Вечером 2 июля состоится торжественная церемония открытия, на которой выступят официальные лица, а также ведущие музыкальные и танцевальные коллективы Новосибирской области.
 
На следующий день спасатели выяснят, кто быстрее всех поднимается по штурмовой лестнице на четвёртый этаж учебной башни. Эта дисциплина всегда проходит в упорной борьбе, и нередко победителей и призеров разделяют сотые доли секунды.
 
4 июля спортсменов ожидает стометровая полоса с препятствиями: необходимо преодолеть двухметровый забор, пробежать по буму с двумя пожарными рукавами, затем присоединить их к разветвлению и финишировать с пожарным стволом. Стометровка проходит очень динамично и требует от спортсменов полной концентрации сил и внимания.
 
В заключительный день, 5 июля, пройдет боевое развертывание от пожарной мотопомпы, где команда прокладывает магистральную рукавную линию и струей воды «поражает» мишени. В этот же день на торжественной церемонии закрытия соревнований будут подведены итоги Кубка Федерации.

Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru

16+

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: