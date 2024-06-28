В Новосибирской области состоится Кубок Федерации пожарно-спасательного спорта

С 2 по 5 июля на стадионе «Фламинго» в Новосибирске пройдут соревнования Кубка Федерации пожарно-спасательного спорта среди сибирских главных управлений МЧС России. В соревнованиях примут участие около 250 спортсменов, об этом было заявлено на заседании оргкомитета соревнований под руководством заместителя Губернатора Новосибирской области Сергея Нелюбова.

«Кубок Федерации пожарно-спасательного спорта уже проводился в нашем регионе в 2011 и 2019 годах. Ранее мы принимали эти соревнования на стадионе «Спартак», сейчас необходимая инфраструктура создана на стадионе «Фламинго» в Кировском районе. Открытие соревнований состоится 2 июля на Михайловской набережной», – рассказал Сергей Нелюбов.



Кубок Федерации ежегодно проводится в разных регионах. Это межрегиональные соревнования главных управлений в Сибирском федеральном округе. В них участвуют юноши и девушки от 14 до 18 лет и взрослые спортсмены в отдельной группе.



В первый день соревнований 2 июля атлеты будут показывать мастерство в пожарной эстафете. Она состоит из четырех этапов и завершается зрелищным тушением огня. Вечером 2 июля состоится торжественная церемония открытия, на которой выступят официальные лица, а также ведущие музыкальные и танцевальные коллективы Новосибирской области.



На следующий день спасатели выяснят, кто быстрее всех поднимается по штурмовой лестнице на четвёртый этаж учебной башни. Эта дисциплина всегда проходит в упорной борьбе, и нередко победителей и призеров разделяют сотые доли секунды.



4 июля спортсменов ожидает стометровая полоса с препятствиями: необходимо преодолеть двухметровый забор, пробежать по буму с двумя пожарными рукавами, затем присоединить их к разветвлению и финишировать с пожарным стволом. Стометровка проходит очень динамично и требует от спортсменов полной концентрации сил и внимания.



В заключительный день, 5 июля, пройдет боевое развертывание от пожарной мотопомпы, где команда прокладывает магистральную рукавную линию и струей воды «поражает» мишени. В этот же день на торжественной церемонии закрытия соревнований будут подведены итоги Кубка Федерации.

Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru

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