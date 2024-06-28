Юные спорсмены из Новосибирской области зарабатывают первые медали на Международных играх «Дети Азии»

На стадионе «Туймаада» в Якутске вместимостью более 12 тысяч человек состоялось открытие VIII летних Международных спортивных игр «Дети Азии». Соревнования собрали около трех тысяч гостей из 25 стран. В первый турнирный день новосибирцы открыли медальный счёт.

Международные спортивные игры «Дети Азии» проводятся в соответствии с традициями олимпизма. Соревнованиям предшествовала эстафета Огня, которая стартовала 20 марта, прошла по всем районам Республики Саха (Якутия), преодолев 37 тысяч километров, и финишировала 26 июня на церемонии открытия, где был зажжен огонь VIII летних Международных спортивных игр «Дети Азии». Участников приветствовал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков:

– Сегодня в Якутске, вы стали членами большой международной олимпийской семьи. Игры «Дети Азии» дают вам уникальную и во многом бесценную возможность окунуться в настоящую олимпийскую атмосферу, почувствовать неповторимый антураж соревнований между сильнейшими в различных видах спорта, обрести новых друзей, ближе познакомиться с Якутией и самое главное, друг с другом. В ближайшие две недели историю предстоит творить вам, и я уверен, что многие из юных участников этих состязаний ждет дальнейший большой успех.