Юные спорсмены из Новосибирской области зарабатывают первые медали на Международных играх «Дети Азии»

Соревнованиям предшествовала эстафета Огня, стартовавшая еще в марте.
На стадионе «Туймаада» в Якутске вместимостью более 12 тысяч человек состоялось открытие VIII летних Международных спортивных игр «Дети Азии». Соревнования собрали около трех тысяч гостей из 25 стран. В первый турнирный день новосибирцы открыли медальный счёт.
Международные спортивные игры «Дети Азии» проводятся в соответствии с традициями олимпизма. Соревнованиям предшествовала эстафета Огня, которая стартовала 20 марта, прошла по всем районам Республики Саха (Якутия), преодолев 37 тысяч километров, и финишировала 26 июня на церемонии открытия, где был зажжен огонь VIII летних Международных спортивных игр «Дети Азии». Участников приветствовал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков:
– Сегодня в Якутске, вы стали членами большой международной олимпийской семьи. Игры «Дети Азии» дают вам уникальную и во многом бесценную возможность окунуться в настоящую олимпийскую атмосферу, почувствовать неповторимый антураж соревнований между сильнейшими в различных видах спорта, обрести новых друзей, ближе познакомиться с Якутией и самое главное, друг с другом. В ближайшие две недели историю предстоит творить вам, и я уверен, что многие из юных участников этих состязаний ждет дальнейший большой успех.
Якутск приветствовал около трех тысяч гостей из 25 стран: Азербайджан, Армения, Афганистан, Бахрейн, Бангладеш, Беларусь, Грузия, Индия, Иран, Казахстан, КНДР, КНР, Кыргызстан, Лаос, Ливан, Монголия, Палестина, Пакистан, Республика Корея, Россия, Сирия, Таджикистан, Таиланд, Китайский Тайбэй, Узбекистан. Юные спортсмены на протяжении 11 дней будут бороться за звание лучших в 24 видах спорта.
Атлеты Новосибирской области выступают в составе сборной Сибирского федерального округа. Всего в составе окружной команды 159 человек. Среди них 42 – новосибирские спортсмены, которые выступят в 16 видах спорта.
В первый день соревнований бронзовую медаль для сборной СФО на VIII Международных играх «Дети Азии» завоевала новосибирская самбистка Виктория Нетребо. Она вступала в весовой категории до 59 кг. В полуфинальной схватке воспитанница Алексея Мордвинова уступила сопернице из Москвы, а в поединке за бронзу Нетребо взяла верх над самбисткой из Якутии.
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства физической культуры и спорта Новосибирской области sport.nso.ru
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Фото: sport.nso.ru
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