Назло жаре: новосибирские спортсмены вышли на прохладный ночной забег

Около 400 спортсменов вышли на «Ночной забег» в Новосибирске. Учитывая установившуюся жару, ночь сейчас лучшее время для бега.

На Михайловской набережной состоялся «Ночной забег» – летний беговой старт для любителей активного образа жизни. В этом году на дистанции 6 и 12 километров вышли 400 участников. Старт был дан ровно в полночь, награждение состоялось примерно через полтора часа. Налобные фонарики, лампочки, другие светящиеся атрибуты придавали забегу особую атмосферу.