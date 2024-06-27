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Спорт

Назло жаре: новосибирские спортсмены вышли на прохладный ночной забег

На Михайловской набережной состоялся «Ночной забег».

Около 400 спортсменов вышли на «Ночной забег» в Новосибирске. Учитывая установившуюся жару, ночь сейчас лучшее время для бега.

На Михайловской набережной состоялся «Ночной забег» – летний беговой старт для любителей активного образа жизни. В этом году на дистанции 6 и 12 километров вышли 400 участников. Старт был дан ровно в полночь, награждение состоялось примерно через полтора часа. Налобные фонарики, лампочки, другие светящиеся атрибуты придавали забегу особую атмосферу.

Абсолютным победителем среди мужчин на дистанции 6 км стал Матвей Карамашев, результат спортсмена - 19:28.4. Среди женщин - Марина Кучеренко, 24:47.1. На дистанции 12 км среди мужчин не было равных спортсмену из Якутии Александру-Дарха Шологонову (40:07.4), среди женщин с результатом 42 минуты 18 секунд победу одержала Карина Костромина.

Фото Александра Лукина.

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