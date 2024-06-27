Воспитанник хоккейного клуба «Сибирь» Владимир Тарасенко выиграл Кубок Стэнли

В НХЛ завершился розыгрыш Кубка Стэнли. Победителем турнира впервые в истории стал клуб «Флорида Пантерз», в составе которого выступал наш хоккеист Владимир Тарасенко. Ранее в 2019 году воспитанник ХК «Сибирь» выиграл трофей с клубом «Сент-Луис Блюз».

Владимир Тарасенко – самый титулованный хоккеист в новосибирском хоккее. В 16 лет он дебютировал в основном составе ХК «Сибирь» и в первом же матче открыл счёт забитым голам в КХЛ. В 2011 году он стал победителем юниорского первенства мира, в 2014 году играл на Олимпийских играх, а в 2015 году стал серебряным призёром чемпионата мира в составе сборной России.

С 2012 года Владимир Тарасенко выступает в НХЛ. 10 сезонов он провёл в клубе «Сент-Луис Блюз», в котором в 2019 году в первый раз стал обладателем Кубка Стэнли. Владимир Тарасенко был одним из лидеров своей команды. В августе 2019 года он привозил Кубок Стэнли в Новосибирск. Тысячи сибиряков стояли в очереди, чтобы увидеть исторический трофей.

В сезоне 2022/2023 года Владимир Тарасенко перешёл в клуб «Нью-Йорк Рейнджерс», сезон 2023/2024 года наш хоккеист начал в составе клуба «Оттава Сенаторз», где показал неплохую статистику, набрав 41 очко (17 голов и 24 передачи) в 57 играх. Перед плей-офф нападающий был обменян в «Флориду пантерз», которая считалась одним из фаворитов в борьбе за Кубок Стэнли. «Флорида» стала одним из самых «российских» клубов НХЛ. В её составе также играют вратарь Сергей Бобровский и защитник Дмитрий Куликов. Россияне внесли немалый вклад в исторический успех клуба. Тарасенко не получал много игрового времени, однако он забил 5 голов, в том числе победную шайбу в полуфинальной игре против «Нью-Йорк Рейнджерс», а также два гола в финальной серии против «Эдмонтон Ойлерз».

В финале «Флорида» выиграла три матча, а затем потерпела три поражения подряд. Казалось психологическое преимущество на стороне «Нефтяников», но в решающем матче «Пантеры» сумели выключить из игры лидеров соперника и выиграли 2:1.

Таким образом, Владимир Тарасенко стал пятым российским игроком, которые выиграли Кубок Стэнли с разными клубами, а также шестнадцатым двукратным обладателем Кубка Стэнли из России. Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов впервые стали обладателями самого престижного приза НХЛ.

Фото: vk.com/tarasenko_vladimir